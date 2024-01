Eines der besten Horrorspiele der letzten Jahre bekommt einen Film und die Community diskutiert schon über die Umsetzung

Until Dawn funktioniert als Spiel gerade aufgrund der vielen Entscheidungen, aber wie geht das als Film?

Until Dawn soll verfilmt werden. Das Spiel funktioniert selbst beinahe wie ein Film, der spielbar ist. Dementsprechend liegt eine Adaption auf der Hand und wirkt ziemlich sinnvoll. Andererseits setzt Until Dawn auch sehr stark auf Spielmechaniken, die wir in einem klassischen Kinofilm wohl kaum sehen werden. Die Community diskutiert darum jetzt schon lebhaft darüber, wie der Streifen wohl werden kann.

Eines der besten Teenie-Horror-Games kehrt zurück, dieses Mal aber tatsächlich als Film

Darum geht's: Wie The Hollywood Reporter berichtet, bekommen wir demnächst eine Verfilmung von Until Dawn zu sehen. Auf dem Regiestuhl der Produktionn nimmt David F. Sandberg Platz. Der hat zuletzt zwar vor allem die Shazam!-Filme gedreht, kennt sich dank Annabelle: Creation aber auch bestens mit dem Horror-Genre aus.

Das Drehbuch stammt von Blair Butler (The Invitation), wurde aber noch einmal von Gary Dauberman überarbeitet. Der zeichnet unter anderem für das Skript von Es oder The Nun verantwortlich. Uns dürfte also ein amtlicher Schocker erwarten.

Hier könnt ihr euch nochmal den Trailer zu Until Dawn ansehen:

01:33 Until Dawn - Launch-Date-Trailer mit Gameplay-Szenen - Launch-Date-Trailer mit Gameplay-Szenen

Das Besondere an Until Dawn ist, dass es wie ein spielbarer Horrorfilm der ganz klassischen Sorte funktioniert. Das Gameplay besteht in erster Linie allerdings daraus, Entscheidungen zu treffen. Die können jederzeit den Tod einer Spielfigur bedeuten. Tatsächlich können alle Charaktere das Zeitliche segnen und die dadurch erzielten Story-Wendungen machen einen Großteil der Faszination aus.

Darum wird jetzt debattiert: Auch wenn Until Dawn eigentlich schon sehr nah an einem Film ist (weshalb so eine Verfilmung logisch erscheint), lassen sich die Entscheidungen natürlich nicht einfach so ins Kino übertragen. Dementsprechend fragen sich die Fans, welche Figuren wohl überleben werden und wie das Ganze überhaupt umgesetzt werden soll.

Immerhin büßt der Film höchstwahrscheinlich schon allein durch den Wechsel des Mediums einen Großteil seiner Faszination ein. Es sei denn, die Filmemacher gehen einen Choose-your-own-Adventure-Weg, wie es zum Beispiel bei Black Mirror: Bandersnatch auf Netflix der Fall war. Dann würde eine Kino-Veröffentlichung aber nicht funktionieren und Netflix hat kürzlich erst erklärt, vorerst keine interaktiven Projekte dieser Art mehr voranzutreiben.

Schon jetzt wird fleißig diskutiert

Auf Reddit teilen weite Teile der Community ihre Vorstellungen und Vorlieben dazu, was ihnen am liebsten wäre. Da geht es vor allem um unterschiedliche Charakter-Konstellationen, die überleben und darum, wie das Ganze überhaupt umgesetzt werden könnte. Es dürfte auf jeden Fall spannend sein, zu sehen, wofür sich die Menschen hinter dem Until Dawn-Film entscheiden.

Selbstverständlich nehmen es viele auch mit Humor. Redditor ymcymeron schreibt zum Beispiel:

"Wenn die Charaktere nicht alle bis zum Ende überleben, nur um dann bei einem Quick Time Event zu scheitern, das das komplette Haus in die Luft sprengt und alle umbringt, bin ich wirklich enttäuscht."

In genau dasselbe Horn stößt dieser Kommentar:

"Wenn sie einen komödiantischen Ansatz wählen, hoffe ich wirklich, dass sie einige der dümmeren Todesarten einbringen, wie zum Beispiel Stress mit einem Hirsch anzufangen."

Was ist mit den Schauspieler*innen? Es wäre theoretisch zwar schön, den Original-Cast aus dem Spiel wiederzusehen, aber das dürfte wohl kaum passieren. Immerhin ist Until Dawn mittlerweile fast 10 Jahre alt und die Schauspieler*innen altern wie wir alle. Das macht sie eigentlich allesamt viel zu alt, um glaubwürdig in einem Teenie-Slasher mitzuspielen.

Wie denkt ihr über die Until Dawn-Verfilmung? Was wünscht ihr euch, wer soll überleben?