Crimson-Desert-Fan entdeckt in Kanada einen “Schnellreisepunkt“ aus dem Spiel und er hat eine faszinierende Geschichte

Manchmal tauchen an den ungewöhnlichsten Orten Gebilde auf, die direkt aus einem Spiel stammen könnten. Oft handelt es sich dabei um Werbekampagnen von Publishern, die ihre Spiele bewerben wollen. Das Objekt, das ein Crimson Desert-Fan nun aber in Kanada entdeckt hat, ist deutlich älter als Videospiele selbst.
Teleporter mitten in Kanada
Im Subreddit zu Crimson Desert macht gerade ein ominöses Objekt die Runde, das vom User Master-Cantaloupe840 gepostet wurde. Dabei handelt es sich um eine gewaltige Bronzeplatte, die er in Ottawa entdeckt hat.
Er schreibt dazu: "Ich habe mich nicht getraut, mich draufzustellen".
Verständlich. Denn die Platte sieht tatsächlich aus wie einer der zahlreichen Teleporter aus Crimson Desert. Fehlt eigentlich nur noch ein magisches Leuchten und plötzlich landet man irgendwo im Abyss.
Link zum Reddit-Inhalt
Andere Fans hätten da offenbar weniger Berührungsängste:
Aktiviere sie! Du musst hier bestimmt nochmal hin.
Du musst draufspringen und Kraftschlag benutzen.
Ein Stück Geschichte
Doch was hat es mit der seltsamen Platte eigentlich auf sich?
Die Skulptur befindet sich nahe des Rideau-Kanals in Ottawa und ist inzwischen fast 60 Jahre alt. Erschaffen wurde die knapp eine Tonne schwere Bronzeplatte von der verstorbenen Künstlerin Elza Mayhew, die vor allem für ihre Bronzearbeiten bekannt war.
Das Werk trägt den Namen “Meditation Piece“ und war Teil einer größeren Installation für die Expo 67 in Montreal. Dort stand sie als eine Art Tisch inmitten einer Pyramide, umgeben von Sitzbänken und farbigen Glasfenstern. Das Kunstwerk sollte Besucher zur Ruhe bringen und einen Ort für Meditation schaffen.
Die Platte stammt aus dem Jahr 1966 – also aus einer Zeit, in der es Videospiele praktisch noch gar nicht gab. Bis zum ersten Pong-Automaten dauerte es damals noch sechs Jahre.
Aber vielleicht hat man sich bei Pearl Abyss ja einfach inspirieren lassen.
Hättet ihr euch getraut, die Platte zu betreten?
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