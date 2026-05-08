Frühe Version von Shrek sieht so grausig aus, dass der Regisseur direkt gefeuert wurde - und ihr kennt den Mann alle!

Shrek sollte ursprünglich ganz anders aussehen.

Eine ganz frühe Fassung von Shrek wurde unter anderem vom späteren Star Wars-Regisseur J.J. Abrams erstellt. DreamWorks fand diesen Test aber so furchtbar, dass alles über den Haufen geworfen wurde und man von vorne begonnen hat.

J.J. Abrams wurde bei Shrek gefeuert

Der allererste Shrek-Film feiert in diesem Jahr das 25. Jubiläum. Der grimmige Oger hat sich in dieser Zeit einen festen Platz in der Popkultur gesichert und kann auch heute noch viele Fans überzeugen. Ursprünglich sollte Shrek allerdings ganz anders aussehen.

0:27 Der erste Shrek 5-Trailer ist da und bringt Oger, Esel und Co. nach 15 Jahren zurück

Autoplay

Anlässlich des anstehenden Jubiläums hat "popculturebrain" auf TikTok ein längeres Video geteilt, in dem es um die Anfänge des tollkühnen Helden geht. Unter anderem wird dabei eine absurde Geschichte rund um J.J. Abrams aus den 1990er-Jahren aufgegriffen.

Abrams, der heute wohl vor allem als Regisseur von Star Wars: Das Erwachen der Macht und Der Aufstieg Skywalkers bekannt ist, war damals Teil des Animationsstudios "The Propellerheads". Neben Abrams gehörte unter anderem auch noch Rob Letterman (Detektiv Pikachu) zum Team.

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Ursprünglich plante DreamWorks demnach, Shrek als Motion-Capture-Animation zu verfilmen. Echte Schauspieler*innen sollten also in MoCap-Anzügen spielen und dann hinterher in die animierten Charaktere verwandelt werden.

Die Propellerheads drehten einen Test-Kurzfilm in diesem Stil, der allerdings so fürchterlich war, dass DreamWorks sich gegen die Idee entschied und das Studio feuerte. Eine Version des Kurzfilms hat überlebt und ihr könnt ihn euch auf YouTube ansehen.

Der Test wurde jahrelang unter Verschluss gehalten und ist erst vor wenigen Jahren wieder aufgetaucht. Aus heutiger Sicht war das wohl auf jeden Fall die richtige Entscheidung, der finale Look der Filme ist doch deutlich ansprechender geworden.

2027 soll Shrek nach dann satten 17 Jahren Pause in Shrek 5 zurückkehren. Ursprünglich sollte der Film sogar schon Ende 2025 in die Kinos kommen, er musste aber schon mehrmals verschoben werden. Bis dahin müssen Fans sich also weiterhin mit den vier schon erschienenen Streifen begnügen.

Kanntet ihr die Geschichte schon? Freut ihr euch auf Shrek 5?