Sparfuchs kauft "4 TB"-Festplatte für 17 Euro von Temu - und bekommt mit Heißkleber zusammengeschusterte Metallplatte: "Was zur Hölle hast du erwartet?"

So sieht die externe Festplatte von Temu im Inneren aus (Bild: reddit.com/user/Raw_Stank/).

Externe Festplatten müssen zwar nicht teuer sein, kosten in der Regel aber doch mehr als 17 Euro, wenn sie 4 TB groß sein sollen. Erst recht in Zeiten der Speicherkrise, die auch SSD-Preise in die Höhe treibt. Aber das hat diesen Menschen hier nicht davon abgehalten, trotzdem sein Glück zu riskieren und bei Temu zu bestellen.

Keine große Überraschung: 4 TB-Festplatte zum Spottpreis ist ein Scam

Wir haben in letzter Zeit immer wieder davon berichtet und davor gewarnt. Auf den diversen Online-Märkten dieser Welt werden Speichermedien angeboten, die vorgaukeln, größer zu sein, als sie es dann letzten Endes wirklich sind. Das gilt auch für USB-Sticks, lässt sich zum Glück aber leicht überprüfen.

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Einer der weniger seriösen Online-Händler ist Temu. Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass Leute dort etwas bestellt haben und nicht das bekamen, worauf sie gehofft hatten. Genau so hat es sich auch in diesem Fall hier zugetragen, wo jemand nur 20 Dollar für eine externe Festplatte gezahlt hat, die 4 TB groß sein sollte.

Wieso die Person überhaupt das Wagnis eingegangen ist, wurde nicht von ihr verraten – außer, dass der Gedanke "was zur Hölle, warum nicht?" dahintersteckte. Als der externe Speicher dann angekommen war, wurde er aufgeschraubt und das ist das Bild, das sich im Anschluss geboten hat:

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Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jedenfalls keine normale, externe Festplatte. Hier haben wir es mit einem höchst abenteuerlich zusammengeschusterten Teil und jeder Menge Heißkleber zu tun. Wir würden es jedenfalls lieber nicht an unseren PC anschließen – auch wenn es sich dabei nicht zwingend um etwas Gefährliches handeln muss.

Wahrscheinlicher ist, dass hier mit einem billigen Chip einfach vorgegaukelt wird, dass es sich um eine 4 TB große Festplatte handelt. Versucht ihr dann aber, tatsächlich 4 TB an Daten darauf abzuspeichern, gibt es Probleme – die manchmal erst sehr viel später bemerkt werden. Ihr solltet so ein Teil also lieber nicht als Backup verwenden.

Die Kommentare drehen sich dann auch eher um die Leichtgläubigkeit des Käufers. Er wird von mehreren Menschen gefragt, "was zur Hölle" er denn zu diesem Preis und bei einem Online-Händler wie Temu erwartet habe.

Es gibt auch ein paar vereinzelte Gegenstimmen, die schreiben, dass Temu für wenige, simple Dinge durchaus zu gebrauchen sei. Der allgemeine Tenor geht aber auf jeden Fall dahin, dass ihr lieber Vorsicht walten lassen solltet, falls ihr dort etwas bestellt.

Ansonsten gilt natürlich weiterhin, dass ein Angebot, das zu gut klingt, um wahr zu sein, wahrscheinlich eben auch einfach kein gutes Angebot beziehungsweise nicht wahr ist. Haltet euch lieber an die Preisvergleichs-Seite eures Vertrauens und seriöse, bekannte Händler.

Bei verdächtig günstigen Preisen solltet ihr auf jeden Fall doppelt und dreifach hinschauen. Es lohnt sich, genauer zu gucken. Aktuell gibt es zum Beispiel schlicht keine externen Festplatten mit einer Größe von 4 TB, die unter 100 Euro kosten.

Wie geht ihr beim Online-Shopping vor? Habt ihr schon Erfahrungen mit Temu, Wish und Co. gesammelt?