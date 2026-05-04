In Crimson Desert habe ich auf einmal eine Axt mit 99.999 Angriffswert in meinem Inventar entdeckt - aber sie lässt sich nur einmal benutzen

Damiane hätte wohl auch nicht gedacht, dass sie so was mal zu sehen bekommt.

Am Wochenende habe ich wie so häufig mein Inventar in Crimson Desert nach neuen Items durchstöbert, was ich alle paar Missionen mache. Als ich über eine erst mal eher unscheinbare Axt gestolpert bin, habe ich meinen Augen nicht getraut: Sie hat einen gigantischen Angriffswert von 99.999.

Zunächst dachte ich, das müsse ein Bug sein, bis ich den großen Nachteil bemerkt habe: Die sogenannte Apokalyptische Axt hat eine Haltbarkeit von 1 und kann nicht repariert werden. Der Einsatz will also gut überlegt sein. Ihr bekommt sie im Laufe eures Abenteuers – aber leider erst sehr, sehr spät.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

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Crimson Desert hat eine höllisch starke Axt – aber die müsst ihr euch erst mal verdienen

Kein Wunder, dass es sich bei der Axt mit dem absurd hohen Wert nicht um eine klassische Waffe handelt, sondern eher um ein witziges Gimmick. Ich hatte direkt die Vermutung, dass es sich um die Belohnung für den finalen Bosskampf im Spiel handeln könnte, da ich diesen kurz zuvor umgehauen hatte, und das hat sich bestätigt (via sportskeeda).

Falls ihr also einem der Story-Gegner damit eins auswischen wolltet, muss ich euch leider enttäuschen. Dafür finden sich in Pywel aber einige optionale Bosse, die ohnehin zäher oder schwieriger als die der Hauptgeschichte sind. Habt ihr einen von ihnen ausgelassen und wollt Rache nehmen, dann könnt ihr ihm nach Abschluss der Story mit der Axt eins überbrezeln.

Hier seht ihr die Axt. Sie kann weder verkauft, noch reapriert werden und wird als wichtiger Gegenstand gelistet. Wundert euch übrigens nicht über den Vergleichswert: Der stammt vom Bergbaubohrer.

Aber Vorsicht: Die Community hat das apokalyptische Teil schon an Gegnern getestet und es kann wohl mit einem einzigen Schlag nicht jeden davon auslöschen. Zumindest aber richtig gut an der Lebensleite knabbern, kann es dann doch.

Tut ihr euch schwer, habt ihr sowieso noch zahlreiche andere Optionen. Neben den wählbaren Schwierigkeitsgraden bieten viele Lebensmittel und Tränke Boni und mit der Kraftfaust-Kräuterpastille könnt ihr euch sogar im Kampf (mit 30% Leben, mit der stärkeren Variante sogar mit vollem Leben) wiederbeleben und genau an der Stelle weitermachen, an der ihr gerade wart.

Mit zahlreichen starken, aufgeladenen, beziehungsweise Spezialattacken könnt ihr außerdem fast jeden Boss immer wieder zurückwerfen und dabei richtig viel Haltungsschaden erzeugen, sodass die kaum mehr zum Zuge kommen.

Für mich ist die Axt eine witzige kleine Überraschung. Einsatzzwecke gäbe es für mich noch genügend. Ab einem bestimmten Punkt habe ich in Crimson Desert nämlich nur noch die Hauptgeschichte vorangetrieben und fast allen Neben-Content und die Erkundung erst mal liegengelassen. So entdecke ich jetzt im Epilog noch ganze große Gebiete und mehr als genug neue Inhalte. Womöglich behalte ich die Waffe aber auch als kleines Souvenir oder für mögliche DLCs.

Gibt es einen Boss, dem ihr gerne mit der Axt mal einen vor den Latz knallen würdet? Wie weit seid ihr vom Abschluss der Stor noch weg?