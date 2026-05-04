Lego-Fan baut eigenes Modell – kurz darauf wird es auf AliExpress verkauft und er sieht keinen Cent

Wer seine eigenen Kreationen ins Internet stellt, macht sich angreifbar für Diebstahl.

Wer eigene Lego-Modelle baut, steckt oft viel Zeit in Design und Planung. Umso frustrierender ist es, wenn genau diese Arbeit plötzlich woanders auftaucht – ohne Erlaubnis.

Eigenes Modell plötzlich im Online-Shop

Der Reddit-Nutzer KuffuGuen entwirft regelmäßig sogenannte MOCs, also eigene Klemmbaustein-Modelle. Seine Designs veröffentlicht er unter anderem auf der Plattform Rebrickable, wo andere Fans die Bauanleitungen kaufen können.

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Doch vor kurzem machte er eine unschöne Entdeckung: Eines seiner Modelle, ein kleiner Kei Truck, wird plötzlich als komplettes Set auf AliExpress verkauft. Ohne seine Zustimmung – und ohne, dass er daran verdient.

Schlechte Qualität inklusive

Neben dem Diebstahl stört ihn noch etwas: die Qualität der Kopien.

Ich habe herausgefunden, dass mein Modell ohne Erlaubnis verkauft wird. Überraschend ist das leider nicht mehr – aber die Qualität schon.

Laut seinen eigenen Eindrücken und Rückmeldungen von Käufern haben die Nachbauten oft Probleme. Teile sitzen entweder zu locker oder zu fest, das gesamte Modell fühlt sich weniger stabil an.

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Seine Warnung: Auch wenn die Sets auf den ersten Blick identisch aussehen, kann das Bauerlebnis deutlich schlechter sein.

Kein Einzelfall in der Community

In den Kommentaren wird klar, dass das Problem weit verbreitet ist.

Mehrere Nutzer berichten, dass auch ihre Modelle bereits kopiert und ohne Erlaubnis verkauft wurden. Teilweise sogar dann, wenn es gar keine öffentliche Bauanleitung gab – die Designs wurden dann einfach nachgebaut.

Einige konnten ihre Modelle wieder entfernen lassen, etwa über Plattformen wie Rebrickable. In anderen Fällen ist es deutlich schwieriger, dagegen vorzugehen.

Gerade wenn ein Modell ohne Anleitung kopiert wurde, wird es kompliziert, das eigene Urheberrecht nachzuweisen.

Manchmal reicht aber schon eine Drohung. Ein Nutzer berichtet sogar, dass er einen Händler mit einem erfundenen Anwalt bedroht hat – und das Angebot daraufhin tatsächlich verschwand.

Ganz verhindern lässt sich das Problem aber offenbar nicht. Denn solange sich mit solchen Sets Geld verdienen lässt, werden auch weiterhin Designs kopiert.

Seid ihr schon einmal auf so ein "Billig-Set" gestoßen?