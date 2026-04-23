Hot Wheels-Sammler findet ultra-seltenes Sammlerstück in simpler Second Hand-Tüte für 3,39 Euro

So sieht das gute Hot Wheels-Sammlerstück aus (Bild: reddit.com/user/BuckHammer-077/)

Alles ist wertvoll, wenn Leute bereit dazu sind, genug Geld dafür auszugeben. Künstliche Verknappung tut ihr Übriges und so kommt es dazu, dass Pokémonkarten Millionen wert sein können. Bei Hot Wheels-Spielzeugautos sind die Preise zwar nicht ganz so absurd, es gibt aber natürlich auch besonders begehrte Sammlerstücke wie dieses hier.

Super seltenes Hot Wheels-STH von Sammler an unwahrscheinlichstem Ort entdeckt

Ein Reddit-User namens BuckHammer-077 freut sich online über seinen überraschenden Fund. Dass er ein seltenes Super Treasure Hunt (STH)-Hot Wheels-Auto auf diese Art findet, hatte er auch nicht erwartet. Es war zusammen mit einigen anderen Spielzeugautos in einer Tüte für nur 3,99 US-Dollar in einem Second Hand-Laden verkauft worden.

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Autoplay

Die anderen Autos in der Plastiktüte hätten das STH-Sammlerstück zum Glück nicht beschädigt, und jetzt werde er es in eine Hülle zur sicheren Verwahrung packen. Eigentlich sammle der Reddit-User gar keine Hot Wheels-Autos, sondern bemale die kleinen Autos gern neu und versehe sie mit Stickern, um kleine custom-Autos zu basteln.

"Ich bin niemand, der Kinder aus dem Weg schubst, um Hot Wheels zu ergattern oder der Kartons mitten im Walmart öffnet und Chaos verursacht, ich bin einfach jemand, der gern eigene Kunst mit diesen Autos macht. Ich habe das nur gepostet, weil ich weiß, wie schwierig sie zu finden sind und eines in Value Village zu finden, sollte unmöglich sein, wegen der Scalper."

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Was ist ein STH?

In etwa so etwas wie ein Shiny Pokémon – also Hot Wheels-Autos, die besonders selten sind. Es gibt mehrere Abstufungen dieser Sonder-Editionen, die mittlerweile 15 Mal im Jahr veröffentlicht werden:

Normale Mainline-Hot Wheels-Autos: Keine Besonderheiten und weit verbreitet

Reguläre Treasure Hunts (TH): Die Autos kommen mit einem runden Flammen-Logo auf dem Auto selbst daher. Auf der Karte der Verpackung hinter dem Auto befindet sich dann ein silbernes Flammen-Logo. Sie sind selten.

Die Autos kommen mit einem runden Flammen-Logo auf dem Auto selbst daher. Auf der Karte der Verpackung hinter dem Auto befindet sich dann ein silbernes Flammen-Logo. Sie sind selten. Super Treasure Hunt (STH): Auf dem Fahrzeug prangt ein "TH"-Logo und auf der Karte ein goldenes Flammen-Logo. Außerdem haben sie eine besonders glänzende, edle Spezial-Lackierung und "Real Riders"-Gummireifen, im Gegensatz zum normalen Plastik. Sie sind extrem selten.

Ihr könnt auf dem Bild in dem Reddit-Beitrag erkennen, dass es sich bei dem Auto also um ein STH-Sammlerstück handeln muss, weil es das "TH"-Logo trägt. Solche Autos sind dann je nach Zustand, Alter und Seltenheitsgrad recht wertvoll.

Aktuell rangieren diese Preise aber noch in verhältnismäßig humanen Regionen. STHs sind originalverpackt in der Regel zwischen 10 und um die 100 Euro wert. Besonders begehrte Stücke wechseln aber auch schon mal für über 200 Euro den Besitzer.

Habt ihr noch das eine oder andere Hot Wheels-Auto? Wusstet ihr, dass es STHs und THs gibt?