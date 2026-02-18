Fast 14 Millionen Euro: Gerade wurde die teuerste Pokémon-Karte aller Zeiten versteigert

Diese Karte ist nun die teuerste Pokémon-Sammelkarte aller Zeiten. (Bild: Goldin)

Pokémon-Sammelkarten sind seit einigen Jahren wieder extrem beliebt und teilweise sogar zu richtigen Kapitalanlagen geworden. Nun wurde ein neuer Rekord für die teuerste je verkaufte Pokémon-Karte aufgestellt.

Pikachu für fast 14 Millionen Euro versteigert

Dass Pokémon-Karten wieder so beliebt sind, ist wohl auf verschiedene Entwicklungen zurückzuführen. Unter anderem sind einfach viele, die Ende der 90er-Jahre als Kinder Pokémon-Fans waren, jetzt in einem Alter, in dem sie genug Geld haben, um sich die Karten zu kaufen, die sie sich früher nicht leisten konnten.

Zudem spielen auch Influencer*innen eine wichtige Rolle. Der umstrittene Influencer Logan Paul ist beispielsweise schon länger als großer Fan der Taschenmonster bekannt. 2021 zahlte er etwa 5.275 Millionen US-Dollar für eine Pikachu-Illustrator-Karte und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Genau diese Karte, die gewissermaßen als der heilige Gral der Pokémon-Karten gilt, hat Paul jetzt über das Auktionshaus Goldin versteigert.

Das Höchstgebot lag dabei bei stolzen 16.492.000 US-Dollar. Umgerechnet sind das nur knapp weniger als 14 Millionen Euro!

Wer die Karte ersteigert hat, ist noch unklar. Paul hatte angekündigt, die Karte persönlich übergeben zu wollen. Ob der Moment auch gefilmt wird, hängt sicherlich davon ab, ob der/die Höchstbietende die eigene Persönlichkeit offenlegen möchte.

Was ist das für eine Karte? Die Karte wurde im Jahr 1998 an die Gewinner eines Wettbewerbs ausgehändigt und wurde von Atsuko Nishida designt, dem Original-Illustrator von Pikachu. Insgesamt gibt es wohl zwischen 39 und 41 Exemplare dieser Karte.

Die von Logan Paul ersteigerte Version ist allerdings die einzige bekannte, die ein PSA-10-Rating aufweist, sich also im bestmöglichen Zustand befindet. Paul hat zudem eine besondere Schutzhülle mit Edelsteinen anfertigen lassen und die Karte bei verschiedenen Wrestling-Veranstaltungen um den Hals getragen.

Wenn die Karte nicht nochmal verkauft werden sollte, dürfte der Rekord für eine ziemlich lange Zeit Bestand haben. Immerhin handelt es sich um eine der seltensten und am meisten nachgefragten Karten überhaupt.

