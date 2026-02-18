Fast 14 Millionen Euro: Gerade wurde die teuerste Pokémon-Karte aller Zeiten versteigert

Die teuerste Pokémon-Sammelkarte aller Zeiten ist jetzt nochmal teurer geworden.

Jonas Herrmann
18.02.2026 | 17:00 Uhr

Diese Karte ist nun die teuerste Pokémon-Sammelkarte aller Zeiten. (Bild: Goldin) Diese Karte ist nun die teuerste Pokémon-Sammelkarte aller Zeiten. (Bild: Goldin)

Pokémon-Sammelkarten sind seit einigen Jahren wieder extrem beliebt und teilweise sogar zu richtigen Kapitalanlagen geworden. Nun wurde ein neuer Rekord für die teuerste je verkaufte Pokémon-Karte aufgestellt.

Pikachu für fast 14 Millionen Euro versteigert

Dass Pokémon-Karten wieder so beliebt sind, ist wohl auf verschiedene Entwicklungen zurückzuführen. Unter anderem sind einfach viele, die Ende der 90er-Jahre als Kinder Pokémon-Fans waren, jetzt in einem Alter, in dem sie genug Geld haben, um sich die Karten zu kaufen, die sie sich früher nicht leisten konnten.

Video starten 9:41 Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist

Zudem spielen auch Influencer*innen eine wichtige Rolle. Der umstrittene Influencer Logan Paul ist beispielsweise schon länger als großer Fan der Taschenmonster bekannt. 2021 zahlte er etwa 5.275 Millionen US-Dollar für eine Pikachu-Illustrator-Karte und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Genau diese Karte, die gewissermaßen als der heilige Gral der Pokémon-Karten gilt, hat Paul jetzt über das Auktionshaus Goldin versteigert.

Das Höchstgebot lag dabei bei stolzen 16.492.000 US-Dollar. Umgerechnet sind das nur knapp weniger als 14 Millionen Euro!

Wer die Karte ersteigert hat, ist noch unklar. Paul hatte angekündigt, die Karte persönlich übergeben zu wollen. Ob der Moment auch gefilmt wird, hängt sicherlich davon ab, ob der/die Höchstbietende die eigene Persönlichkeit offenlegen möchte.

Was ist das für eine Karte? Die Karte wurde im Jahr 1998 an die Gewinner eines Wettbewerbs ausgehändigt und wurde von Atsuko Nishida designt, dem Original-Illustrator von Pikachu. Insgesamt gibt es wohl zwischen 39 und 41 Exemplare dieser Karte.

Aktuelle Pokémon-News
Statt 650 Euro für das neue Pokémon-LEGO-Set zu zahlen, bastelt dieser Baumeister einfach seine eigene, extrem witzige Billo-Version
von David Molke
Pokémon Pokopia-Dev bestätigt wichtige Koop-Funktion, die sich Nintendo für Animal Crossing unbedingt abschauen sollte
von Maximilian Franke
Pokémon-Spieler zockt zum 1. Mal das 26 Jahre alte Pokémon Gelb und plötzlich sind alle Pokémon zum Käfersammler geworden
von David Molke

Die von Logan Paul ersteigerte Version ist allerdings die einzige bekannte, die ein PSA-10-Rating aufweist, sich also im bestmöglichen Zustand befindet. Paul hat zudem eine besondere Schutzhülle mit Edelsteinen anfertigen lassen und die Karte bei verschiedenen Wrestling-Veranstaltungen um den Hals getragen.

Wenn die Karte nicht nochmal verkauft werden sollte, dürfte der Rekord für eine ziemlich lange Zeit Bestand haben. Immerhin handelt es sich um eine der seltensten und am meisten nachgefragten Karten überhaupt.

Was haltet ihr von der Geschichte? Könnt ihr den Hype um solche seltenen Sammelkarten nachvollziehen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Fast 14 Millionen Euro: Gerade wurde die teuerste Pokémon-Karte aller Zeiten versteigert

vor 15 Minuten

Fast 14 Millionen Euro: Gerade wurde die teuerste Pokémon-Karte aller Zeiten versteigert
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)   6     10

vor 5 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)
Battlefield 6 Twitch Drops: Aktuelle Belohnungen für Season 2 und wie ihr sie bekommt

vor 5 Stunden

Battlefield 6 Twitch Drops: Aktuelle Belohnungen für Season 2 und wie ihr sie bekommt
Fallout: Keines der Vault-Experimente ist so grausam wie das Schicksal dieses Charakters   3  

vor 6 Stunden

Fallout: Keines der Vault-Experimente ist so grausam wie das Schicksal dieses Charakters
mehr anzeigen