Wenn Super Mario Maker 2 am 28. Juni für die Nintendo Switch erscheint, können wir Online-Lobbys erstellen, um so mit anderen im Koop zu spielen. Allerdngs nicht mit unseren Freunden. Die Teilnehmer der Lobbys sollen nur zufällig ausgewählt werden, wie Nintendo jetzt gegenüber dem YouTube-Kanal GameXplain mitteilte.

Anfangs war es noch zu Verwirrungen darüber gekommen, ob wir in Nintendos Mario-Baukasten Lobbys errichten können, in die wir unsere Freunde einladen können - oder eben nicht. Jetzt hat der Entwickler noch einmal Klarheit in die Sache gebracht:

"So wie das Spiel gerade ist, könnt ihr online keine Freundschaftslobbys erstellen. Ihr könnt nur mit zufällig ausgewählten Leuten spielen. "

Allerdings bedeutet das nicht, dass wir gar nicht mit unseren Freunden spielen können. Sie müssen nur mit uns im Raum sein.

"Ihr könnt immer noch Leute zusammentrommeln und lokal zusammen spielen, und ihr könnt mit bis zu vier Spielern auf einer Switch spielen. Außerdem könnt ihr immer noch eure Freunde herausfordern, eure designten Leven zu meistern und selbst die Designs eurer Freunde ausprobieren, in dem ihr Course IDs austauscht und einander auf euren Maker-Profilen folgt."

Vielleicht ist das ja auch die bessere Möglichkeit. Schließlich macht es ja auch mehr Spaß, unseren Freunden direkt dabei zuzuschauen, wie sie an unseren Leveln verzweifeln. Auf der anderen Seite ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Eventuell wird der Modus noch in einem späteren Patch des Spiels nachgereicht.

Was sagt ihr? Fehlt euch der Online-Koop-Modus mit Freunden?

Super Mario Maker 2 - Screenshots ansehen