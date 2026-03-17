Hund frisst Pokémon Omega Rubin und das Herrchen versucht jetzt verzweifelt, irgendwie die ganzen Shinys von der Cartridge zu retten

So sieht die Cartridge im Inneren aus, nachdem der Hund sie gefressen hat (Bild: reddit.com/user/Vervati_Is_Here/).

In den meisten Fällen ist die Ausrede "der Hund hat es gefressen" vermutlich vorgeschoben. Aber hier geht es nicht um Hausaufgaben, sondern um ein Nintendo DS-Spiel. Der Hund eines Reddit-Users soll die geliebte Pokémon Omega Rubin-Cartridge ordentlich zerkaut haben.

Ist dieses Pokémon-Spiel noch zu retten, nachdem es vom Hund gefuttert wurde?

Zuallererst: Nein, wir wissen leider nicht genau, wie die Spiele-Cartridge wieder aus dem Hund herausgekommen ist. Wir gehen davon aus, dass er einfach nur ein bisschen darauf herumgekaut und sie dann wieder ausgespuckt hat. Oder dass Herrchen sie dem Tier aus dem Maul geholt hat.

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Jedenfalls befindet sich das Spiel nicht mehr im Hund, hat aber leider recht großen Schaden genommen. Die äußere Hülle der Cartridge, die sogenannte Shell, ist komplett hinüber. Aber das Innenleben scheint laut dem Urheber des Reddit-Beitrages noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Allzu große Schäden lassen sich auf den ersten Blick zumindest nicht erkennen.

Sieht man aber genauer hin, wird dann doch deutlich, dass auch das Innere des Spiels in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Der User schreibt dazu:

"Ich hatte so viele gute Pokémon da drauf, wie zum Beispiel verschiedene Legendaries, Shinkys und fast alle Starter und ich will wirklich so schnell wie möglich versuchen, sie zu retten – falls das überhaupt möglich ist. Die Cartridge wurde von meinem Hund komplett zerstört, aber die kleine grüne Karte sieht nicht so schlimm aus, von einigen Rissen in dem schwarzen Viereck abgesehen. Gibt es irgendeinen Weg, das Spiel zu retten, oder ist es für immer verloren?"

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Der erste Versuch, das Innere des Original-Spiels einfach in eine andere Shell zu packen, ist direkt gescheitert. Die Angelegenheit sieht laut vielen Kommentaren leider ziemlich finster und hoffnungslos aus.

Bei dem "schwarzen Viereck" handelt es sich nämlich um die Hülle, in der der Silica-Chip schlummert, der wiederum das Spiel selbst enthält. Allem Anschein nach hat auch der Chip selbst Schaden genommen.

Das bedeutet, dass es alles andere als einfach sein wird, an die Spielstand-Dateien zu kommen, falls das überhaupt noch funktioniert.

Gleich mehrere Personen in den Kommentaren raten dem Hundebesitzer, einen Reparatur- und Spiele-Shop aufzusuchen. Vielleicht können professionelle Recovery-Spezialisten die Daten noch irgendwie wiederherstellen. Allzu große Hoffnung sollte er sich aber wohl nicht mehr machen.

Auf die Frage hin, wie es denn bitteschön dazu kommen konnte, dass der Hund das Spiel frisst, hat das Herrchen auch eine Erklärung parat. Nur er selbst sei schuld, weil er das Spiel nicht weggepackt, sondern lose auf dem Bett liegen gelassen habe. Dann habe er den Hund aufs Bett gehoben und einfach nicht gut genug aufgepasst und schwupps, schon hatte das Tier die Cartridge im Mund. Mit fatalen Folgen.

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