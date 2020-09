Mit der Ankündigung von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung hatte wohl kaum jemand gerechnet. Das Action-Spiel wird ein Story-Prequel zum Switch-Superhit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und setzt dabei auf das Hyrule Warriors-Gameplay, in dem ihr gegen hunderte Feinde antretet.

Wer den baldigen Release nicht verpassen will, kann jetzt schon auf Nummer sicher gehen und das Spiel im eShop bereits vorbestellen. Und den offiziellen Angaben nach zu urteilen, solltet ihr dafür ordentlich Platz auf eurem Speicher schaffen. Denn Hyrule Warriors: Zeit der Veheerung nimmt etwa 15,6 GB Speicherplatz ein.

Ungewöhnliche Waffe für alle Vorbesteller

Wer sich dafür entscheidet, das Spiel digital vorzubestellen, kann sich über einen kleinen Bonus freuen.

Es handelt sich dabei um eine - naja - ziemlich ungewöhnliche Waffe, die Link im Spiel führen kann, nämlich eine große Suppenkelle. Ja wirklich, wir flunkern euch nicht an, seht selbst.

Laut Nintendo wird dieses Item zunächst Besitzern der digitalen Version vorbehalten sein, es ist aber möglich, dass die Kelle später als Bezahl-Item nachgereicht wird.

Schon im November könnt ihr die BotW-Vorgeschichte erleben

Zeit der Verheerung spielt 100 Jahre vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und zeigt, wie die Verheerung Ganon über Hyrule herfiel sowie einige wichtige Schlachten aus dieser Zeit. Erste Eindrücke davon könnt ihr euch in der Nintendo-Präsentation holen.

Der Release von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ist am 20. November 2020, das Spiel wird exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.