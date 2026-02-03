Hundelampe und Mäuse-Speaker: Niedliche neue IKEA-Kollektion ist nicht nur was für Kids, sondern auch für Cozy-Fans

Mäuschen oder Schweinchen, Hauptsache Bluetooth-Speaker: So sieht ein Teil der IKEA GREJSIMOJs-Kollektion aus.

Nicht nur kleine Kinder und ihre Eltern, sondern auch alle, die es gern niedlich und gemütlich haben, dürften sich an der neuen IKEA-Kollektion GREJSIMOJs erfreuen. Hinter dem niedlichen Namen verstecken sich diverse, nicht minder süßer Einrichtungsgegenstände, die wir sofort ins Herz geschlossen haben.

Wenn ihr es cozy mögt, dürfte die neue IKEA-Kollektion spannend für euch sein

Laut IKEA bringt die neue GREISIMOJS-Kollektion "Farbe, Spaß und Kreativität in jedes Kinderzimmer". Wir sagen: Es muss nicht unbedingt ein Kinderzimmer sein! Auch im Erwachsenen-Alter darf man ja wohl noch Freude und Spaß an Farbe und Kreativität haben. Insbesondere, wenn sie so cozy daherkommen.

Als erstes springt da natürlich der Bluetooth-Speaker in Mäuse-Form ins Auge. Die Soundqualität dürfte sich zwar wahrscheinlich in Grenzen halten, aber das macht nichts. Das lila Gerät würde sich jedenfalls mit Sicherheit ganz hervorragend in meinem Bade- oder Schlafzimmer machen.

Wobei wir uns ehrlich gesagt nicht so ganz sicher sind, ob es sich hierbei wirklich um ein Mäuschen handelt. Redaktions-intern gibt es auf jeden Fall mehrere Stimmen, die in dem lila Speaker eher ein kleines Schweinchen sehen. Dasselbe gilt übrigens für die nicht weniger niedliche Hundelampe:

Hund oder Schwein? Egal, Hauptsache cozy! (Bild: IKEA)

Auch hier erkennen wir nur mit viel gutem Willen ein Hündchen. Unserer Meinung nach sind das alles kleine Schweine. Aber egal, weil das der Niedlichkeit keinen Abbruch tut. Die Lampe eignet sich perfekt für den Nachttisch, weil sie supersüß aussieht und weil das Licht dimmbar ist.

Schlägt euer Herz also für Animal Crossing, Stardew Valley, Coral Island und Co., solltet ihr vielleicht mal einen Blick auf die IKEA-Kollektion werfen. Aber auch, wenn ihr zum Beispiel in erster Linie Baldur's Gate 3 liebt, gibt es mit dem niedlichen Cozy Mimic eine perfekte Aufbewahrungs-Kiste für all euren Loot.

Na, wenn das mal nicht nach einer der fiesen Fake-Schatztruhen aus dem einen oder anderen RPG aussieht. (Bild: IKEA)

Der kleine, lila Bluetooth-Speaker kommt übrigens mit einem eingebauten Lautstärke-Limit. So können sich die lieben Kleinen (oder ihr) nicht die Ohren kaputt machen, weil sie viel zu laut den KPop Demonhunters-Soundtrack pumpen. Wasserdicht ist das Mäuschen oder Schweinchen nicht, aber mit der IPP44-Zertifizierung zumindest Spritzwasser-geschützt.

Wie gefallen euch die niedlichen Einrichtungsgegenstände aus der neuen IKEA-Kollektion? Welchen davon würdet ihr euch holen?