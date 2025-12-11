Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC

Cozy Caravan hat einen Releasetermin für die Vollversion. Am 8. Januar 2026 erscheint da gemütliche Reise-Abenteuer auf Nintendo Switch und PC. Derzeit läuft noch die Early Access-Phase auf Steam.

Mit Update 1.0 soll es auch neue Quests, kosmetische Items und mehr geben. Außerdem hat Entwickler 5 Lives bereits weitere Updates nach der Veröffentlichung angedeutet.

Ihr steuert euren Wohnwagen durch eine friedliche Welt, die von Tierwesen bewohnt wird. Als Zugpferd dient die treue Riesenhummel Rigbee, außerdem werdet ihr vom griesgrämigen aber liebenswerten Frosch Bubba begleitet. Auf eurem Weg trefft ihr andere Tiere und helft ihnen bei ihren Problemen.

Außerdem könnt ihr in Siedlungen halt machen und gesammelte und hergestellte Waren verkaufen, bevor ihr euch wieder auf den Weg macht. Cozy Caravan setzt dabei auf eine recht langsame und entspannte Spielerfahrung.

Eine optische Besonderheit sind die Figuren. Im Gegensatz zur Umgebung werden alle Charaktere mit weniger FPS dargestellt, was den Eindruck von Stop-Motion-Knetfiguren erzeugen soll.