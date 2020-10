Immortals: Fenyx Rising - Ubisofts Zelda-Alternative gratis im Browser anspielen

Bereits am 3. Dezember erscheint mit Immortals: Fenyx Rising die neue Open World-Hoffnung von Ubisoft für Konsolen, PC und Google Stadia. Gab es Mitte des Jahres noch reichlich Verwirrung aufgrund der Namensänderung (ehemals Gods & Monsters), haben die ersten Anspieleindrücke einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.

Falls ihr euch das kunterbunte Action-Rollenspiel mal selbst anschauen wollt, habt ihr jetzt alle kostenlos die Möglichkeit dazu. Dank Google könnt ihr die Reise durch die griechische Mythologie bereits am kommenden Donnerstag, den 22. Oktober in einer Demo anspielen.

So könnt ihr Immortals: Fenyx Rising kostenlos spielen

In den kommenden drei Tagen veröffentlicht der Cloud Gaming-Dienst Google Stadia täglich eine neue Demo bzw. eine Open Beta, die dann für sieben Tage aktiv ist. Folgende Spiele werden angeboten:

20. Oktober - PAC-Man Mega Tunnel Battle

21. Oktober - Humankind (Beta)

22. Oktober - Immortals: Fenyx Rising

Um beispielsweise Immortals zu spielen, geht auf den offiziellen YouTube-Kanal von Google Stadia. Hier wird täglich ein neues Video zum entsprechenden Spiel mit einem sogenannten Click to Play-Link in der Beschreibung hochgeladen.

Nutzt ihr den Google Chrome-Browser und seid Stadia-Nutzer*in, könnt ihr so direkt ins Spiel springen. Aber auch ohne Stadia-Abo gelangt ihr nach erstmaliger kostenloser Account-Erstellung mit einem Klick direkt ins Spiel.

Warum ihr Immortals: Fenyx Rising anspielen solltet

Kollege Tobi konnte das Action-RPG bereits Anfang September ganze drei Stunden lang spielen und hat sich nicht nur optisch an Zelda: Breath of the Wild erinnert gefühlt, sondern war auch vom Gameplay samt Kämpfen, Rätseln und der Erkundung der offenen Spielwelt absolut begeistert. Seine sehr ausführliche Preview zu Immortals lest ihr hier:

56 2 Mehr zum Thema Immortals: Fenyx Rising angespielt - Hat hier jemand Zelda: BotW gesagt?

Immortals: Fenyx Rising erscheint am 3. Dezember 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Google Stadia.

Werdet ihr euch Immortals über Stadia anschauen und wie ist bislang euer Eindruck vom Spiel?