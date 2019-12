Death Stranding hat ein weihnachtliches Stirb Langsam-Easter Egg

In Death Stranding gibt es jede Menge Easter Eggs, die Hideo Kojimas Liebe fürs Kino widerspiegeln. Wie er heute auf Twitter bestätigt hat, gibt es auch einen Hinweis auf den Action-Blockbuster Stirb Langsam mit Bruce Willis – und räumt gleich mal mit der Diskussion auf, ob Stirb Langsam wirklich ein Weihnachtsfilm ist (Antwort: Ja.)

Das Easter Egg ist übrigens ziemlich subtil. Nein, ihr findet keinen John McClane im Unterhemd durch einen Lüftungsschacht kriechen und dabei über Kalifornien schimpfen. Vielmehr handelt es sich bei dieser Homage um einen Sound – den Klang von Schnee nämlich.

Wie Hideo Kojima auf Twitter erklärt, ist der Glockenklang, der mit dem Fallen von Schnee erklingt, ein Hinweis auf White Christmas in Stirb Langsam.

In DS, bell sounds are made, when the snow falls. This is homage of white Christmas in “Die Hard”. (as being a Christmas movie. )