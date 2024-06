In One Piece-Kapitel 1118 steigt Ruffy zum Sonnengott auf und setzt das wahre Potential von Bonneys Kräften frei

Ruffy hilft in seiner Gear 5 Bonny dabei das wahre Potential ihrer Kräfte auszuschöpfen. (Bild: © Toei Animation)

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur aktuellen Situation in der Egghead-Arc.

Die letzten Mangakapitel von One Piece lassen die Fans aus dem Staunen kaum noch herauskommen. Die Enthüllung von Joy Boys Vergangenheit, dem verlorenen Jahrhundert und der Andeutung, dass es ein sehr wichtiges Geheimnis der Familie D. gibt, lässt die Community mit voller Spannung auf das nächste Kapitel warten.



Auch Kapitel 1118 scheint spannend zu werden, denn die Leaks zeigen einen neuen Höhepunkt der Geschichte von One Piece. Während die Strohhüte und ihre Verbündeten mit den Fünf Weisen und der Flucht von der Insel alle Hände voll zu tun haben, bekommt eine ganz bestimmte Figur ein neues Power-up: Bonney erweckt ihre wahren Sonnengott Nika-Kräfte!

Bonney schöpft das volle Potential ihrer Teufelsfrucht-Kräfte aus und wird zur zweiten Nika

Schon in Kapitel 1101 wurde bestätigt, dass Bonneys Teufelskraft-Technik "Distorted Future” ihr erlaubt, allein durch ihre Vorstellungskraft ihren Körper und ihre Stärke zu beeinflussen. Bis an ihre Grenzen ist sie damit aber noch nicht gegangen. Sie hat lediglich ihre Nika-Kräfte angetastet.

Genaueres zu ihren Kräften und was sie mit Ruffy und Nika zu tun haben, findet ihr hier:

Bonnys Nika-Kräfte ließen aber mit der Zeit nach, da sie mehr und mehr an der Existenz des Sonnengottes Nika zweifelte. Der schwindende Glaube beeinflusste damit auch ihre Vorstellungskraft. Die Verbindung zwischen Ruffys Gear 5-Form und dem Sonnengott war ihr zur damaligen Zeit nicht bewusst, also auch nicht hilfreich – Was sich jetzt ändert!

Im geleakten Kapitel 1118 nimmt Ruffy erneut seine Gear 5-Form an. Dadurch wird Bonny die Assoziation zwischen ihm und Sonnengott Nika in Kombination mit Vegapunks Nachricht glasklar! In seiner jetzigen Nika-Form (Gear 5) und an der Seite von Bonney, ermutigt er sie schließlich, ihre Kräfte ebenfalls freizusetzen.

Dadurch, dass Bonney in Kapitel 1106 Ruffy jetzt als direkter Nachkomme oder Erbe von Nikas Kräften sieht, stärkt das ihren Glauben an den Sonnengott wieder. Mit Hilfe ihrer Teufelsfrucht-Kraft "Distorted Future" schafft sie nun, ihre eigene vollständige Nika-Form zu erwecken.

Die Strohhüte haben damit zwei starke Kämpfer auf ihrer Seite, die die Kräfte des Sonnengottes Nika ausschöpfen können. Das heißt, der Kampf gegen die Fünf Weisen wird in eine neue Runde gehen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, was Eichiro Oda im nächsten Kapitel mit dieser neuen Wendung genau bezweckt. Mal schauen, wie genau Bonney ihre neuen Kräfte zum Einsatz bringen kann.

Was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Wie stark schätzt ihr Bonney in ihrer erwachten Nika-Form ein?