Infinity Nikki: Preload, Downloadgröße und Release-Uhrzeit in Deutschland für PC, PS5 und Mobile

Alle Infos zu Start, Download und Preload von Infinity Nikki auf PS5, PC und Mobile.

Infinity Nikki schickt euch in dieser Woche auf eine bunte Reise und bevor es losgeht, steht der genaue Startzeitpunkt der Online-Server bereits fest. Wir fassen für euch alles zusammen, was ihr vor dem Launch wissen müsst.

2:09 Infinity Nikki: Release-Termin des Open World-Spiels für PS5 jetzt offiziell bestätigt

Preload auf PC und Mobile gestartet, PS5 muss warten

Ihr könnt euch das Spiel bereits jetzt vor dem Start herunterladen. Auf dem PC nutzt ihr dafür entweder den Epic Store oder ihr ladet euch den offiziellen Launcher von bei Infold Games herunter. In diesem Fall braucht ihr keinen Epic-Account.

Termine für den Preload: PC: bereits gestartet Mobile: bereits gestartet PS5: unbekannt

Downloadgrößen: PC: 49,79 GB Mobile: 20 GB



Falls ihr an einer vorherigen Beta teilgenommen habt, könnt ihr den alten Beta-Client nicht nutzen. Es ist also notwendig, dass ihr die neue Vollversion auf PC und Mobile herunterladet.

Was ist der PC-Launcher? Wenn ihr keinen Epic-Account habt, könnt ihr ihn mit dem offiziellen Launcher umgehen. Dafür müsst ihr das 103 MB schwere Programm herunterladen und könnt darüber das Spiel installieren. Einen kostenlosen Account für Infinity Nikki braucht ihr auch hier.

Startzeit: Ab wann kann ich Infinity Nikki spielen?

Entwickler Infold Games hat zudem bekannt gegeben, wann die Server offiziell ihre Pforten öffnen. Für die Nachteulen unter euch geht es in Deutschland sehr früh los: Am 5. Dezember um 3 Uhr Nachts deutscher Zeit könnt ihr loslegen (via Twitter).

Cross-Save: Zum Spielen müsst ihr einen kostenlosen Infold-Account anlegen. Eure Fortschritte werden über diesen Account gespeichert, ihr könnt euch also auch auf anderen Plattformen einloggen und dort mit euren Fortschritten weiterspielen. Auf der PlayStation müsst ihr dafür euren PSN-Account mit eurem Infold-Account verknüpfen.

Was ist Infinity Nikki?

Infinity Nikki ist bereits der fünfte Teil der Nikki-Reihe, die bisher nur auf mobilen Geräten zu Hause war. Ihr erkundet im neuesten Teil eine magische, offene Welt als Protagonistin Nikki. In Begleitung ihres Katzenfreundes Momo trefft ihr NPCs und erledigt Quests, findet Geheimnisse und nehmt an Fashion-Wettbewerben teil.

Ein wichtiges Features sind nämlich Nikkis Klamotten. Einige davon geben euch besondere magische Fähigkeiten wie Schweben, Angeln oder Insekten fangen. Mit Ressourcen könnt ihr Outfits herstellen, um euren Look anzupassen. Die Reihe wird deswegen auch gerne als Dress-Up-Adventure bezeichnet.

Da das Spiel grundsätzlich kostenlos ist, erwarten euch Mikrotransaktionen und ein Gacha-System, mit dem ihr ebenfalls neue Kleidungsstücke freispielen oder mit Echtgeld kaufen könnt.