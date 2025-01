Infinity Nikki: Kindled Inspiration Quests - Alle Fundorte, Kleider und Belohnungen der "Funken der Inspiration"-Reihe

Alle Funken der Inspiration und wo ihr die nötigen Outfits in Infinity Nikki findet.

In Infinity Nikki müsst ihr für die Quest-Reihe Funken der Inspiration (engl. Kindled Inspiration) spezifische Kleidungsstücke tragen. Die auftraggebenden NPCs verraten allerdings nicht genau welches, sondern geben lediglich kleine Hinweise. Wir haben euch hier alle Quests zusammengefasst und aufgedröselt, wie ihr sie startet und was ihr tun müsst.

So startet ihr die Quest-Reihe: Um überhaupt alle Aufgaben freizuschalten, müsst ihr als Erstes den Funken der Inspiration "Trends aus früheren Jahren" abschließen. Dafür müsst ihr wiederum den Glücksbrunnen in der Hauptmission in Kapitel 1 von Monroe-Flossen befreit haben. Danach könnt ihr vor der Villa des Bürgermeisters mit Bildhauer Albrecht sprechen und loslegen.

Grundsätzlich müsst ihr dem Quest-NPC das gewünschte Outfit tragen und zeigen. Damit ihr sie antrefft, müsst ihr auch die Uhrzeit beachten. In den meisten Fällen findet ihr die Charaktere zwischen 5 und 21 Uhr an ihrem jeweiligen Platz.

Alle 15 Funken der Inspiration

Trends aus früheren Jahren



Start: Florawunsch, tagsüber bei der Teleportsäule vor dem Haus des Bürgermeisters (Mehr dazu)



Item: Papierkranichflug (Kleid)

Fundort: Kadenzgeborener Kiro (Stufe 2)

Belohnung: Entwurf Nostalgische Blütenpracht Tarnung



Start: Florawunsch, tagsüber am Weg zwischen Traumarchiv und Nonoys Haus (Mehr dazu)



Item: Sehnsüchtiger Pakt (Unterteil)

Fundort: Marques Boutique in Florawunsch

Belohnung: Entwurf Sternenklare Nacht Blütenspaziergang



Start: Florawunsch, tagsüber nahe der Gänseblümchentaverne (Mehr dazu)



Item: Blumiger Spaziergang (Schuhe)

Fundort: Marques Boutique in Florawunsch

Belohnung: Entwurf Brisengeküsste Blüten Die Natur als Designerin



Start: Windige Wiese, tagsüber bei der Teleportsäule bei der Insektensammlerhütte



Item: Wollfrucht-Wachstum (Außenbekleidung)

Fundort: Marques Boutique in Florawunsch

Belohnung: Entwurf 100 Gänseblümchen Wem das Glück hold ist



Start: Windige Wiese, tagsüber bei der Teleportsäule beim Stützpunkt der Cicia-Kunstakademie



Item: Quäntchen Glück (Socken)

Fundort: Fähigkeiten-Outfit Nachmittagsschein (Belohnung in Kapitel 1)

Belohnung: Entwurf Glücksnoten Geschickter Übermut



Start: Windige Wiese, tagsüber bei der Teleportsäule beim Betreuungszentrum für Wiesenaktivitäten



Item: Schneller Sprung (Unterteil)

Fundort: Eine Kiste, südlich der Gedenkberge

Belohnung: Entwurf Sanfter Sonnenschein Tierspuren



Start: Windige Wiese, tagsüber bei der Teleportsäule beim Betreuungszentrum für Wiesenaktivitäten



Item: Zeichen des Lebens (Oberteil)

Fundort: Kiste in Ruinen, südlich der Teleportsäule Relikthügel

Belohnung: Entwurf Frieden mit Vögeln Geschützt und Geborgen



Start: Windige Wiese, tagsüber bei der Teleportsäule beim Außenposten des Herzhandwerk-Königreichs



Item: Mitternächtlicher Mond (Handschuhe)

Fundort: Marques Boutique in Florawunsch

Belohnung: Entwurf Purpurschnee Transformation



Start: In Steindorf, tagsüber nahe der Färberei



Item: Wogende Wellen (Haare)

Fundort: Fähigkeiten-Outfit Wogende Gelassenheit (Belohnung in Kapitel 1)

Belohnung: Entwurf Schneller Zopf Gute-Nacht-Signal



Start: In Steindorf, Nachts zwischen 21 und 5 Uhr nahe des Schafpferchs



Item: Ihr müsst drei Kleidungsstücke mit der Kategorie “Zuhause” tragen

Fundort: u.a. Marques Boutique in Florawunsch

Belohnung: Entwurf Schwere Lider Duftende Belohnung



Start: Verlassener Bezirk, tagsüber bei der Teleportsäule am Fasshaus



Item: Lila Gedanken (Tragbares)

Fundort: Quest-Belohnung von Louise in Kapitel 3

Belohnung: Entwurf Überraschungseinladung Perfektes Paar



Start: Verlassener Bezirk, tagsüber auf den Goldenen Feldern



Item: Ein Kleid der Kategorie “Ländlich”

Fundort: Zum Beispiel das Kleid "Duftender Traum" in einer Kiste bei der Teleportsäule Gedenkstätte der Stylistengilde

Belohnung: Entwurf Natürliche Farbe Verwebte Fantasie



Start: Wunschwälder, Rund um die Uhr beim Wunschfeierzentrum



Item: Zwei Kleidungsstücke der Kategorie “Fantasie”

Fundort: Zum Beispiel das Fähigkeiten-Outfit Sternenexplosion (Belohnung in Kapitel 6)

Belohnung: Entwurf Flasche der Wahrheit Hauch von Abendrot



Start: Wunschwälder, Nachts zwischen 21 und 5 Uhr beim Aurosatal



Item: Hauch von Abendrot (Gesichtsschmuck)

Fundort: Marques Boutique in Florawunsch

Belohnung: Entwurf Grenzenlose Hoffnung Superwasserfest



Start: Wunschwälder, tagsüber bei der Feuerwache



Item: Azurblaue Wellen (Kopfbedeckung)

Fundort: Fähigkeiten-Outfit Tschüss-Staub (Belohnung in Kapitel 1)

Belohnung: Entwurf Steter Tropfen

Mehr Funken der Inspiration sind auf dem Weg

Es gab bereits weitere Funken der Inspiration, die allerdings zeitlich limitiert waren. Während des Companion's Day Event konntet ihr beispielsweise für Diamanten und Klunker eine weitere Aufgabe abschließen. Falls ihr eine dieser begrenzten Quests verpasst habt, geht ihr leider leer aus. Es sei denn, sie kehren zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurück, was allerdings nur Spekulation wäre.

Sollte es in zukünftigen Events neue Funken der Inspiration geben, aktualisieren wir diesen Artikel und halten euch damit auf dem Laufenden.