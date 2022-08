Inklusion im Gaming: Paneldiskussion von Gaming ohne Grenzen auf der gamescom

Diversität und Inklusion in der Gaming-Community fördern und Räume schaffen, in denen diese Werte gelebt sowie Medienkompetenz gestärkt wird. Dieses Ziele hat sich das Projekt Gaming ohne Grenzen der Fachstelle für Jugendmedienkultur gesetzt, das unter anderem von der Aktion Mensch gefördert wird.



An der gamescom in Köln wird das Projekt in der nächsten Woche ebenfalls teilnehmen und dort eine Paneldiskussion veranstalten, in der es unter anderem um die Fragen geht, welches der Status Quo für barrierefreies Gaming in Deutschland ist und wo es eventuell noch Nachholbedarf gibt.

Die wichtigsten Infos zur Paneldiskussion

Die Rahmendaten für die Diskussion sehen wie folgt aus:

Termin: 24. August um 14:45 Uhr

24. August um 14:45 Uhr Ort: Jugendforum-Bühne im Family & Friends-Bereich

Jugendforum-Bühne im Family & Friends-Bereich Halle: 10.2

10.2 Dauer: Ca. 60 Minuten

Auch die Teilnehmer*innen des Panels "Inklusion im Gaming" stehen mittlerweile fest. Dabei sind:

Karolina Albrich (Projektmitarbeiterein Gaming ohne Grenzen)

Melanie Eilert (Inklusionsbotschafterin)

Rae Grimm (Chefredakteurin GamePro

Melek Balgün (Journalistin & Moderatorin)

Dennis Herbst (Spieletester mit Fokus auf Barrierefreiheit)

Mehr zu Gaming ohne Grenzen: Was Gaming ohne Grenzen genau macht, welche Gruppen es gibt und mit welchen Maßnahmen sich das Projekt konkret für Inklusion in der Gaming-Community einsetzt, könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Gaming ohne Grenzen nachlesen.

Alles zur gamescom in Köln

Disclaimer: Webedia ist Mitglied des game-Verbands, der die gamescom mit ausrichtet. Als Medienpartner begleiten Webedia und damit auch GamePro.de die gamescom 2022.

Erstmals seit 2019 findet die Spielemesse in der Rheinmetropole wieder live vor Ort auf dem Messegelände statt. Obwohl es eine ganze Reihe von Absagen prominenter Publisher gibt, wird es trotzdem über 250 Aussteller auf der koelnmesse geben. Die gamescom läuft vom 24. bis zum 28. August.