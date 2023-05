Inside ist ein richtiges Gänsehaut-Spiel.

Ihr sucht nach einem richtig guten kleinen Titel, den ihr schnell durchspielen könnt, der euch aber noch lange danach im Kopf bleiben wird? Dann gibt es aktuell das perfekte Angebot für kleines Geld im Nintendo eShop. Inside konnte auf Metacritic einen stolzen Score von über 90 Punkten abräumen und wir verraten euch, warum.

Das ist Inside im Switch-Angebot

Spiel: Inside

Inside Genre: (Mystery-)Puzzle-Platformer

(Mystery-)Puzzle-Platformer Angebotspreis: 1,99€ (90% Rabatt)

1,99€ (90% Rabatt) Angebot gilt bis zum: 21. Mai

21. Mai Metascore (Switch-Version): 91

1:01 Inside - E3-Trailer mit Gameplay - E3-Trailer mit Gameplay

Inside ist ein spannendes Mystery-Adventure von Limbo-Entwickler Playdead, das seine Geschichte komplett ohne Worte erzählt. Den Titel könnt ihr locker an einem Nachmittag oder langen Abend durchzocken. Bei howlongtobeat.com wird die durchschnittliche Spieldauer mit etwa drei bis vier Stunden angegeben.

Das erwartet euch in Inside

Wie schon zuvor in Limbo schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Jungen, der in ein düsteres und reichlich mysteriöses Szenario stolpert. Er schlittert einen Abhang hinab und dann wird es auch schon gleich extrem bedrohlich, wenn maskierte Gegner seine Verfolgung aufnehmen.

Mehr kurze Spiele für zwischendurch, die aber richtig empfehlenswert sind, findet ihr in diesen Listen:

Später kommen jede Menge weitere furchteinflößende Gegner wie Roboter dazu, durch die wir uns unseren Weg bahnen müssen. Dabei gilt es herausfinden, was eigentlich in dieser tristen grauen Welt los ist. Darüber wollen wir euch gar nicht zu viel verraten, um euch nicht den Spaß zu verderben. Wobei "Spaß" nur dann zutrifft, wenn ihr euch gerne mit verstörenden Geschichten befasst.

Um voranzukommen, müsst ihr genretypisch hüpfen, Hindernisse bewältigen und einige Rätsel lösen. Außergewöhnlicher als die Spielmechaniken sind aber die Erzählweise und der simple aber doch besondere Artstyle.

Inside ist etwas für euch, wenn ihr Mysterien und düstere Spiele schätzt sowie offen für einen besonderen Artstyle seid.

Dagegen werdet ihr mit Limbo sicher nicht glücklich, wenn ihr euch einen klassischen Erzählstil wünscht, nichts mit düsteren Storys anfangen könnt oder realistische Grafik sucht.

Was meint ihr: Wollt ihr Inside zum kleinen Preis nachholen oder ist das Spiel nichts für euch?