Insomniac wollte eigentlich Fortsetzung einer der besten PS3-exklusiven Shooter-Reihen machen - aber Sony lehnte ab

Die Resistance-Reihe bekam insgesamt fünf Ableger spendiert – ein weiterer wird wohl nicht mehr hinzukommen.

Das Studio Insomniac dürften die meisten von euch mit den neueren Marvel's Spider-Man-Spielen oder auch Ratchet & Clank verbinden. Zu PlayStation 3-Zeiten war das Studio allerdings noch für eine weitere Marke verantwortlich. Von 2006 bis 2011 veröffentlichte Insomniac drei große und zwei kleinere Teile der Resistance-Reihe, die neben Killzone zu einer der beliebtesten PS-exklusiven Shooterserien avancierte.

Nach dem dritten Teil verschwand die Reihe allerdings in der Versenkung – obwohl der Entwickler bereits Ideen für Teil 4 in der Schublade hatte. Das verriet nun Ted Price, Gründer und ehemaliger CEO des Studios im Gespräch mit dem Kinda Funny Podcast (via eurogamer.com).

4:23 Resistance 3 - Test-Video zum PlayStation-3-Shooter

Autoplay

Keine Chance bei Sony - Hoffnung auf Revival

Laut Price habe man damals ein "wundervolles" Konzept bei Sony gepitcht. Viele Personen bei Insomniac hatten damals die Köpfe zusammengesteckt, um die Geschichte rund um die feindlichen Chimera-Aliens weiter auszubauen und die Serie in eine entsprechend strukturierte Zukunft zu führen.

Konkrete Details nannte der Insomniac-Gründer nicht; fest steht aber, dass dieser Pitch Sony nicht überzeugen konnte. Laut Price waren "Timing und Marktchancen" die entscheidenden Gründe dafür, dass Resistance 4 nie über den Projektstatus hinauskam. Dementsprechend schnell widmete sich Insomniac danach anderen Dingen – und zog einen Schlussstrich unter die Marke.

Ted Price machte im Podcast aber keinen Hehl daraus, dass er liebend gern ein Resistance-Revival sehen würde. Schließlich habe er lange an der Marke gearbeitet, weswegen sie "sehr nah an meinem Herzen" sei. Die Chancen dafür dürften fast 15 Jahren nach dem letzten Teil aber nicht allzu gut stehen, Insomniac ist derzeit ohnehin mit dem Wolverine-Spiel beschäftigt.

Resistance: Fall of Man erschien als Launch-Titel zum Start der PlayStation 3 (2006 in den USA und Japan, 2007 in Europa). 2009 folgte ein zweiter Teil, der bislang letzte Hauptableger der Reihe erschien im September 2011. Außerdem gab es mit Resistance: Retribution und Resistance: Burning Skies zwei Spin-Offs für die Handhelds PS Portable und PS Vita.

Wie sieht es bei euch auch: Hättet ihr auch gerne ein Resistance-Comeback?