Über Twitter veröffentlichte Insomniac Games ein Bild aus dem Actionspiel Resistance: Fall of Man, welches 2006 für die PS3 erschienen ist und fragte, ob sich die Spieler noch an den Multiplayer-Modus aus Teil 3 erinnern können. Fans fragen sich nun, was dies zu bedeuten hat. Kommt ein Remaster? Oder gar ein Remake? Es könnte sich vielleicht sogar um ein weiteres Sequel der Reihe handeln.

Do you feel lucky, punk? pic.twitter.com/8EmQFbDHxa — Insomniac Games (@insomniacgames) May 2, 2020

Ist neben Spider-Man 2 Zeit für was anderes?

Insomniac Games arbeitet aktuell wohl an Spider-Man 2. Nach dem Erfolg des PS4-exklusiven Vorgängers ist die Erwartungshaltung bei dem Actionspiel natürlich enorm, weswegen die Entwickler viel Arbeit investieren, um ein mindestens ebenso gutes Nachfolgespiel zu veröffentlichen. Bleibt da noch Zeit, um an weiteren Projekten zu arbeiten?

Ein kleines Zweitprojekt: Oft haben Entwickler, je nach Größe des Studios, mehr als ein Spiel in Arbeit. Es erscheint daher nicht unwahrscheinlich, dass Insomniac neben Spider-Man 2 noch an einem weiteren Spiel arbeitet. Ein Remaster wäre ein vergleichsweise kleines Projekt, dass sich neben einem größeren Spiel stemmen lassen könnte. Eventuell soll der Teaser aber auch andeuten, dass es Pläne für ein Remaster, Remake oder ein Sequel zu Resistance: Fall of Man gibt, das Spiel aber noch nicht in Entwicklung ist.

Ein Remaster wäre denkbar

Eine Neuauflage von Resistance für die PS5 wäre eine gute Möglichkeit, das Spiel wieder in Erinnerung zu rufen und dann eventuell mit einem Sequel nachzulegen. Dass es sich beim Teaser um einen Titel für die PS4 handelt, wäre möglich, wahrscheinlicher ist aber ein Projekt für die PS5.

Im Übrigen besitzt Sony die Markenrechte an Resistance. Doch da Insomniac Games inzwischen ebenfalls zu Sony gehört, wäre es absolut möglich, dass sie an einem Remaster oder einem neuen Spiel arbeiten.

Was ist Resistance noch mal? Der Ego-Shooter aus dem Jahr 2006 dreht sich um den Kampf gegen das außerirdische Chimera-Virus, welches Menschen in Bestien verwandelt. An verschiedenen Orten wie etwa New York und England bekämpft ihr in der Rolle von Nathan Hale diese Kreaturen in spannenden Ego-Shooter-Gefechten. Dabei ist es auch nötig, es mit der Königin dieser Kreaturen aufzunehmen.

Im Jahr 2008 folgte für die PS3 die Fortsetzung Resistance 2. Nathan Hale muss im Sequel eine Invasion der Bestien aufhalten. Beide Teile der Reihe kamen bei den Spielern sehr gut an.

Resistance 3 folgte im Jahr 2011. Der Shooter schloss mit einem neuen Protagonisten die Trilogie ab. Die Menschheit ist gerettet… oder doch nicht? Falls der Teaser von Insomniac Games auf einen Teil 4 hindeutet, könnte das Böse zurückkehren.