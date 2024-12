Ja, auch Intergalactic hat Verbindungen zu The Last of Us und Uncharted - Und das zeigt ausgerechnet der Drink von Heldin Jordan

Jordan schlürft genüsslich an einem Getränk - Moment Mal, das kennen wir doch von irgendwo her.

Nach einigen Jahren der Funkstille war es auf den Game Awards 2024 endlich so weit und das Entwicklungsstudio Naughty Dog hat das neueste Spiel präsentiert, an dem es aktuell arbeitet.

Intergalactic: The Heretic Prophet wurde in einem cineastischen Trailer präsentiert, der direkt die neue Protagonistin Jordan A. Mun vorgestellt hat. Im viereinhalb Minuten langen Video haben die Entwickler*innen auch schon direkt Anspielungen an ihre bisherigen Franchises geschickt eingebaut.

Intergalactic-Trailer macht Anspielung auf weitere Naughty Dog-Franchises

Ein Element, das es in die unterschiedlichsten Werke von Naughty Dog geschafft hat, ist die Fast-Food-Kette Macho Nacho. Das ist auch wieder bei Intergalactic: The Heretic Prophet der Fall. Dass Jordan sich im All befindet, hindert das Restaurant wohl nicht an einer Lieferung. Alternativ könnte sie das Essen natürlich auch vor ihrem Flug als Proviant eingepackt haben.

Im frischen Ankündigungstrailer könnt ihr ab Minute 01:55 sehen, wie Jordan an einem Tisch mit Essen von Macho Nacho vorbeiläuft. Kurze Zeit später, ab Minute 02:15, schlürft sie genüsslich an einem Getränk, auf dem das Logo von Macho Nacho noch offensichtlicher zu sehen ist.

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Hier kam Macho Nacho bisher vor

Naughty Dog lässt es sich nicht nehmen, immer wieder Referenzen an die imaginäre Fast-Food-Kette einzubauen. So arbeitete die Journalistin und spätere Ehefrau von Nathan Drake, Elena Fisher, während ihrer Schulzeit in einem Macho-Nacho-Lokal. Eine Zeit, die sie nicht gut in Erinnerung hat und für die ihr Ehemann sie gerne auf die Schippe nimmt.

Macho Nacho findet auch in The Last of Us Erwähnung. Im DLC Left Behind läuft eine junge Ellie durch ein heruntergekommenes Einkaufszentrum, in dem sich ebenfalls eine kleine Fast-Food-Bude befindet.

Dieses Easter Egg hat es übrigens später sogar in die erfolgreiche HBO-Serie geschafft:

Eine weitere Anspielung im Intergalactic-Trailer ist außerdem die Serie, die im Fernsehen läuft. Dabei handelt es sich um Savage Starlight, das in Form von Comics ebenfalls in The Last of Us vorgekommen ist.

Das ist über Intergalactic: The Heretic Prophet bekannt

In einer weit entfernten Zukunft standet Protagonistin Jordan A. Mun auf dem Planeten Sempiria. Die Kopfgeldjägerin muss sich daraufhin mithilfe ihrer Fähigkeiten irgendwie aus dem abgeschotteten Planeten befreien – denn in den letzten 600 Jahren ist das niemandem mehr gelungen.

Abseits von einem groben Handlungsabriss und der wunderschönen Grafik ist aber wenig Weiteres zum Spiel bekannt. Fans rätseln zwar durch Hinweise im Trailer über einen Release im Jahr 2027, von offizieller Seite ist aber noch nichts bestätigt. Deswegen heißt das aktuell vor allem eines: Abwarten.

Wie gefällt euch der Trailer zu Intergalactic: The Heretic Prophet? Habt ihr selbst schon nach Details darin gesucht oder lieber einfach die Grafik und Musik genossen?