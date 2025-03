"Das Sims-Team verdient unendlich viel Lob" - inZOI-Chef versteht jetzt, warum EAs Klassiker so wenig Konkurrenz hat

Eine Lebenssimulation zu entwickeln ist keine leichte Aufgabe, meint inZOIs Director.

Die Lebenssimulation inZOI startet am 28. März in den Early Access und wird von Genre-Fans sehnsüchtig erwartet. Kein Wunder, denn abseits vom unangefochtenen Platzhirsch Die Sims 4 gibt es nicht allzu viel Auswahl.

Viele Hoffnungen liegen auf dem koreanischen Spiel, das in bisherigen Präsentationen recht vielversprechend wirkte. Um überhaupt so weit zu kommen, war es aber ein steiniger Weg, wie Director Hyungjun Kim aka Kjun in einem Blogpost auf dem offiziellen Discord-Kanal des Spiels feststellt. Eine Simulation auf dem Level von EAs Klassiker sei "die größte Herausforderung" seines Lebens.

"Tiefster Respekt und Anerkennung" für das Sims-Team

Vor zwei Jahren traf er die Entscheidung, sich inZOI zu widmen. Zwar ist das Spiel mit dem Early Access-Start weiterhin noch nicht fertig, aber trotzdem liegt bereits viel Arbeit hinter dem Entwicklerteam.

"Ich verstehe jetzt, warum so wenige Studios versucht haben, eine Lebenssimulation zu entwickeln", heißt es im Blogpost. Der Grund dafür liegt laut Kim in der Komplexität des Gameplays, das mit neuen Funktionen immer unübersichtlicher wird.

"Die Herausforderung addiert sich nicht nur, je mehr man versucht zu bauen – sie steigt exponentiell. Ab einem bestimmten Punkt fühlt sich die Suche nach Bugs in dieser gigantischen Welt, die wir erschaffen haben, an, als würde man Fangen mit unsichtbaren Geistern spielen."

Für das, was Die Sims erreicht habe, verdiene das Entwicklerteam laut Kim "endloses Lob für ihre unglaublichen Leistungen" und "tiefsten Respekt und Anerkennung".

Die Schicksale anderer Entwicklerstudios geben ihm gewissermaßen recht. Im letzten Jahr wurde etwa die ebenfalls von Genre-Fans erwartete Lebenssimulation Life by You komplett eingestellt. Nach mehreren Verschiebungen entschloss sich Publisher Paradox dazu, die Reißleine zu ziehen. Das Unternehmen glaubte nicht mehr daran, die ambitionierten Ziele zufriedenstellend zu erreichen.

0:32 inZOI: Neuer Trailer bestätigt Server-Startzeit zum Early Access-Launch, der bald vor der Tür steht

inZOI tritt in große Fußstapfen

Ob inZOI irgendwann mit Die Sims 4 mithalten kann, bleibt abzuwarten. Mit dem Start in den Early Access werden zu Beginn etliche Features noch fehlen, bis sie im Laufe der Zeit hinzugefügt werden.

Vergleiche sollten daher, wenn überhaupt, nur vorsichtig gemacht werden. Immerhin haben EA und Maxis allein mit Die Sims 4 schon über zehn Jahre und 18 Erweiterungspacks Vorsprung, was Inhalte und Erfahrungen mit den Fallstricken des Genres angeht.

Allerdings erscheint inZOI womöglich zu einem günstigen Zeitpunkt. Während sich EA dazu entschieden hat, auf ein moderneres Die Sims 5 zu verzichten und stattdessen das mittlerweile technisch angestaubte Sims 4 weiter zu pflegen, bietet inZOI allein mit seiner eher fotorealistischen Optik angenehme Abwechslung.

Zumindest, wenn euer PC die recht hohen Systemanforderungen schafft. Die schicke Unreal Engine 5-Grafik hat natürlich auch ihren Preis, wenn es um Hardware geht. Sims 4 läuft dagegen mittlerweile auf nahezu jedem PC.

Außerdem konnten EA und Maxis neben dem Sims 5-Veto auch mit den kürzlich wieder veröffentlichten Klassikern Die Sims 1 und Die Sims 2 bei vielen Fans keine Pluspunkte sammeln. Die beiden Re-Releases ließen nennenswerte Verbesserungen vermissen und machten einen lieblosen Eindruck.

Mehr Infos zu inZOI gibt es nächste Woche

Es gibt noch viele Fragezeichen zu inZOI, darunter auch wichtige Punkte wie der Preis für den Early Access-Zugang. Dieses und viele andere Details sollen am 19. März in einem großen Livestream enthüllt werden.

Was denkt ihr: Bekommt Die Sims mit inZOI ernst zu nehmende Konkurrenz und ist das überhaupt wichtig, solange es inZOI schafft, auf eigenen Beinen zu stehen?