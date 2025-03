inZOI: Diese 7 Einstellungen sollet ihr sofort ändern - Grafik, Steuerung, Tageslänge und Co.

Diese Einstellungen solltet ihr vor dem Start von inZOI im Blick behalten.

Die Lebenssimulation inZOI ist in den Early Access gestartet und viele Fans können es kaum abwarten, endlich loszulegen. Vor der ersten Partie solltet ihr aber am besten direkt einen Blick in die Einstellungen werfen. Hier verstecken sich nämlich ein paar wichtige Optionen.

1. Grafikeinstellungen

Anders als der große Konkurrent Die Sims 4 verlangt inZOI hohe Hardwareleistungen von eurem PC. Um zu überprüfen, ob euer Rechner die Unreal Engine 5-Grafik überhaupt stemmen kann, solltet ihr einen Blick auf die offiziellen Systemanforderungen werfen.

Wie groß die grafischen Unterschiede ausfallen können, hat Publisher Krafton in einem Video demonstriert:

5:44 inZOI: Video zeigt grafische Unterschiede zwischen niedrigen und hohen Details

Autoplay

Unabhängig davon hat das Spiel im Early Access aber auch mit Performance-Problemen zu kämpfen, selbst wenn ihr sehr gute Teile in eurem PC verbaut habt. Schicke Grafik ist natürlich verlockend, aber vermutlich fahrt ihr mit niedrigen Details besser.

Autom. Auswahl: Wenn ihr euch unsicher mit dem Detailgrad seid, könnt ihr das Spiel selbst entscheiden lassen, welche Einstellungen am besten zu eurem System passen.

Wenn ihr euch unsicher mit dem Detailgrad seid, könnt ihr das Spiel selbst entscheiden lassen, welche Einstellungen am besten zu eurem System passen. Raytracing ausschalten: Raytracing kann zwar schöne Reflexionen und Licht-Stimmungen erzeugen, kostet aber auch viel Leistung und das Spiel sieht auch ohne noch gut aus

Raytracing kann zwar schöne Reflexionen und Licht-Stimmungen erzeugen, kostet aber auch viel Leistung und das Spiel sieht auch ohne noch gut aus Smart-Zois deaktivieren: Sollte euer PC Probleme mit der Performance haben, schaltet das Smart-Zoi-Feature aus. Das KI-Tool soll dafür sorgen, dass sich Zois realistischer verhalten. Davon ist zum Early Access-Start aber noch nicht viel zu spüren und trotzdem kostet es sehr viel Leistung.

Sollte euer PC Probleme mit der Performance haben, schaltet das Smart-Zoi-Feature aus. Das KI-Tool soll dafür sorgen, dass sich Zois realistischer verhalten. Davon ist zum Early Access-Start aber noch nicht viel zu spüren und trotzdem kostet es sehr viel Leistung. 30 FPS sind keine Schande: Im Falle eines schwächeren Systems könnt ihr die Bildrate auf 30 oder 60 FPS begrenzen. Da inZOI keine schnellen Reflexe oder Reaktionen verlangt, lässt sich die Lifesim auch mit 30 FPS gut spielen. Vor allem, wenn die Bildrate dafür stabil bleibt.

Im Falle eines schwächeren Systems könnt ihr die Bildrate auf 30 oder 60 FPS begrenzen. Da inZOI keine schnellen Reflexe oder Reaktionen verlangt, lässt sich die Lifesim auch mit 30 FPS gut spielen. Vor allem, wenn die Bildrate dafür stabil bleibt. Nvidia DLSS: Mit einer Nvidia-Grafikkarte könnt ihr die Einstellungen für DLSS auf "Leistung" stellen, um eine bessere Performance zu erzielen.

2. Länge eines Tages festlegen

Unter dem Punkt “Simulation” könnt ihr festlegen, wie viel reale Zeit vergehen soll, bis im Spiel ein Tag vergeht. Der Standardwert hierfür liegt bei 96 Minuten und ist damit deutlich höher als in Die Sims 4, wo ein Tag lediglich 24 Minuten dauert.

Ihr habt vier Optionen für die Tageslänge:

48 Minuten

96 Minuten (Standard)

4 Stunden

24 Stunden

Theoretisch könnt ihr inZOI also sogar in Echtzeit spielen, allerdings ist fraglich, ob das wirklich Spaß macht. Falls euch die 48 Minuten noch zu lang sein sollten, könnt ihr im Live-Modus unten links die Spielgeschwindigkeit auf bis zu 10x erhöhen. Nur bis 5x dürft ihr allerdings selbst die Kontrolle über eure Zois übernehmen.

Je nachdem, ob ihr 48 oder 96 Minuten pro Ingame-Tag einstellt, verändert sich das Spielgefühl recht stark.

3. Scrollen am Bildschirmrand

Normalerweise müsst ihr im Live-Modus die rechte Maustaste gedrückt halten, um die Kamera zu bewegen. Mit WASD bewegt ihr dagegen nur den Charakter, den ihr gerade ausgewählt habt.

Das lässt sich zum Early Access-Start leider auch nicht ändern. Die Kamera mit WASD zu bewegen, ist aktuell nicht möglich.

Allerdings könnt ihr im Steuerung-Tab „Scrollen am Bildschirmrand“ aktivieren. Damit könnt ihr mit eurer Maus an die Ecken eures Monitors gehen und bewegt damit euren Bildausschnitt, unabhängig von der gewählten Figur.

Wie gut ist inzoi zum EA-Start? inZOI Early Access-Test: Ein großes Versprechen an die Zukunft, aber aktuell noch keine Sims-Alternative von Maximilian Franke

4. Manuelles Autofahren aktivieren

Ein cooles Feature von inZOI ist, dass ihr eure eigenen Autos direkt mit WASD-Steuerung durch die Stadt fahren könnt. Diese Option ist standardmäßig allerdings deaktiviert.

Ihr findet den entsprechenden Schalter im Gameplay-Tab. Danach könnt ihr auf ein Fahrzeug klicken, das euch gehört, und bekommt die Möglichkeit angezeigt, euch auf den Fahrersitz zu setzen – und ab geht’s!

Wenn ihr selbst Autofahren wollt, müsst ihr das zuerst im Optionsmenü aktivieren.

5. Automatisches Speichern

Ebenfalls im Gameplay-Tab könnt ihr den Zeitraum zwischen dem automatischen Speichern einstellen. Das Spiel legt immer mehrere Speicherstände an, ihr könnt daher auch auf frühere Zeitpunkte zurückspringen.

Diese Zeitintervalle stehen zur Auswahl:

Alle 5 Minuten

Alle 10 Minuten (unsere Empfehlung)

Alle 15 Minuten (Standard)

Alle 30 Minuten

Zwar ist das ideale Intervall letztlich Geschmackssache, aber in inZOI kann in kurzer Zeit teilweise viel passieren. Nach einem schlecht gelaufenen Gespräch so weit zurückspringen, fühlte sich in unseren Augen nicht gut an. 10 Minuten scheinen ein guter Kompromiss zu sein.

Das Spiel speichert nur im Live-Modus automatisch. Wenn ihr lange an einem Haus werkelt, solltet ihr zwischendurch regelmäßig kurz in den Live-Modus wechseln und manuell speichern. Besonders falls ihr ansonsten durch Bugs oder Abstürze viel Fortschritt verliert, wird es richtig ärgerlich.

6. UI im Live-Modus anpassen

Für diesen Tipp müsst ihr gar nicht ins Optionsmenü, sondern könnt direkt im Live-Modus bleiben. Ihr könnt mit gedrückter Maustaste die UI-Elemente auf eurem Bildschirm verschieben.

Wollt ihr etwa die Übersicht aller Figuren eures Haushalts lieber am linken Bildschirmrand sehen, ist das kein Problem.

Habt ihr euch vertan und möchtet alles auf die Standardansicht zurückwechseln, drückt einfach ESC und wählt im Pause-Menü die entsprechende Option direkt aus. Ihr müsst euch also keine Gedanken machen, irgendwas zu verstellen.

UI-Elemente an den Bildschirmrändern lassen sich frei verschieben, in dem ihr die linke Maustaste gedrückt haltet.

7. Stadtverwaltung

Die neue Lebenssimulation lässt euch alle möglichen Perimeter für eure derzeitige Nachbarschaft selbst einstellen. Ihr findet das Menü in der Stadtübersicht, die ihr im Live-Modus mit der M-Taste öffnet.

In der Stadtverwaltung könnt ihr festlegen, wie schnell oder langsam sich Zois anfreunden, ob Verbrechen häufig oder selten stattfinden und vieles mehr. Einiges davon hat direkte Auswirkungen auf euer Gameplay, andere Regler sorgen nur für eine andere Optik oder Atmosphäre.

Besonders die Regler für Beziehungen solltet ihr aber im Auge behalten, da diese im Grunde euren Schwierigkeitsgrad regeln. Wenn ihr keine Lust habt, lange bis zu eurer Traumhochzeit zu warten, könnt ihr hier abkürzen. Alle Optionen hier lassen sich jederzeit verändern, experimentiert also ruhig ein wenig herum!

Was denkt ihr: Welche Einstellungen sind zusätzlich noch wichtig? Schreibt es gerne in die Kommentare!