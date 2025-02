inZOI sieht viel realistischer aus als Die Sims, hat aber trotzdem übernatürliche Geister im Gepäck

Übernatürliche Geister sollen Teil der ansonsten realistischen Lebenssimulation inZOI werden.

Die Veröffentlichung der Lebenssimulations-Hoffnung inZOI ist gerade mal etwas mehr als einen Monat entfernt. Dann startet das Spiel zumindest auf PCs in den Early Access und lässt euch nicht mehr nur "Zois" wie im Rahmen der Demo vom letzten Jahr erstellen, sondern ermöglicht euch, endlich loszuzocken.

Bisher wirkte das Spiel durch seine Optik recht realitätsnah bzw. realistisch. Ab dem Early Access wird dieser Eindruck allerdings etwas aufgeweicht: Tote Zois sollen nämlich unter bestimmten Bedingungen als Geister ihr Unwesen treiben.

Geister treiben ihr Unwesen in inZOI

Wenn sich die Sims-Fans unter euch sich Sorgen gemacht haben, komplett auf übernatürliche Inhalte verzichten zu müssen, hat der Game Director Hyungjun "Kjun" Kim von inZOI höchstpersönlich Entwarnung gegeben. Auf dem offiziellen Discord-Server hat er darüber gesprochen, wie die Geister ins Spiel implementiert werden.

Die übernatürlichen Wesen sollen dem Realismus der Spielwelt nicht im Weg stehen. Diese sei immer noch der Fokus von inZOI:

"Wir möchten die Spielbarkeit der Geister möglichst limitiert halten, damit sie nicht das Haupt-Gameplay überschattet, aber wir möchten auch sicherstellen, dass die Erfahrung genug unterhaltsam ist, sobald sie eintrifft."

1:21:27 Ist Inzoi doch nur ein Grafikblender?

Autoplay

So sollen die Geister funktionieren

Kjun hat die Chance genutzt und im selben Atemzug verraten, wie die Geister in inZOI genau funktionieren sollen. Sie sind an das Karma-System geknüpft, das einige Content Creator bereits im letzten Jahr in einer frühen Version begutachten konnten.

Ein Zoi mit gutem Karma geht demnach problemlos ins Leben nach dem Tod über, während ein Zoi mit schlechtem Karma auf der Erde verweilt. Diese geplagten Individuen versuchen dann, ihr Karma wiederherzustellen und treiben währenddessen ihr Unwesen.

Die Geister-Zois sollen bereits zum Release der Early-Access-Version von inZOI dabei sein. Anfangs jedoch nur mit eingeschränkten Features: Sie werden zwar ein Teil der Spielwelt sein, selbst steuern könnt ihr sie aber noch nicht.

Wie es mit den Geistern weitergeht, wird die Zukunft zeigen. So lange hoffen wir aber klammheimlich darauf, dass weitere übernatürliche Wesen wie Vampire oder Werwölfe es ebenfalls irgendwann in die ansonsten realistische Lebenssimulation schaffen.

Übernatürliche Elemente für inZOI – seid ihr dafür oder dagegen und wieso?