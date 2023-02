It Takes Two: Im Amazon EA Sale gibt es den Koop-Hit jetzt günstig für PS5, PS4, Xbox & Switch

Bei Amazon läuft gerade ein kleiner Sale mit Spielen von Electronic Arts, in dem es zum Beispiel FIFA 23, diverse Sims 4 Add-ons für PC und Plants vs. Zombies: Schlecht um Neighborville für Nintendo Switch günstiger gibt. Das klare Highlight ist aber der Koop-Hit It Takes Two, das für PS4, PS5 und Xbox nur noch 19,99€ kostet. Die Switch-Version ist mit 27,99€ etwas teurer, aber laut Vergleichsplattformen noch immer günstiger als als bei allen anderen Händlern. Hier findet ihr die Angebote:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Sie könnten also jederzeit wieder verschwinden.

Was ist It Takes Two?

Koop mit Puppen-Ehepaar: Bei It Takes Two handelt es sich um ein reines Koop-Spiel, das ausschließlich zu zweit gespielt werden kann, entweder lokal oder online. So oder so wird euch das Geschehen dabei größtenteils in einem dynamischen Splitscreen präsentiert, wie im vom selben Studio stammenden A Way Out. Ihr übernehmt die Kontrolle über ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber plötzlich in kleine Puppen verwandelt wird. Um ihre menschlichen Körper zurückzubekommen, müssen die zerstrittenen Eheleute nun zwangsweise zusammenarbeiten.

Wilde Gameplay-Mischung: Dass It Takes Two zu einem großen Hit und bei den Game Awards sogar zum Spiel des Jahres 2021 ausgezeichnet wurde, hat es neben seinem hübschen Look im Stil eines Animationsfilms vor allem seinem kreativen Gameplay zu verdanken. Im Kern handelt es sich zwar um einen Action-Platformer mit Rätselelementen. It Takes Two bietet aber haufenweise abwechslungsreiche Minispiele und wechselte zwischendurch auch gerne mal komplett das Genre. Dann wird es beispielsweise zu einem Fighting Game, einem Shooter oder sogar zu einer Flugsimulation.

Mehr über It Takes Two und was es zu bieten hat, könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test erfahren, in dem wir stolze 90 Punkte vergeben haben:

