It Takes Two ist laut Metacritic das bislang beste Spiel des Jahres

Am 26. März erscheint mit It Takes Two das bereits zweite reine Koop-Spiel aus dem Hause Hazelight. Mit A Way Out hatte das Studio schon ein ordentliches Debüt hingelegt, die ersten Tests und Reviews zu It Takes Two zeigen allerdings, dass Josef Fares und seinem Team jetzt ein wirklich großer Wurf gelungen ist.

Durchschnitts-Scores von It Takes Two auf Metacritic und OpenCritic

* Stand: 24. März 2021, 20:10 Uhr

Damit ist das Koop-Spiel zumindest in Sachen Metacritic-Schnitt das bislang beste Spiel 2021 - knapp vor Super Mario 3D World + Bowser's Fury, das bei einem Schnitt von 89 liegt.

Erste Tests & Wertungen zu It Takes Two in der Übersicht

Seite Wertung GamePro 90 GameStar 87 Game Informer 9.3 Game Revolution 9.5 Shacknews 9/10 Gamerant 5/5 Push Square 8/10 Wccftech 8/10 Stevivor 8.5 Screenrant 4.5/5 TheSixthAxis 8/10 Slant Magazine 90

Was wird gelobt, was kritisiert?

Nahezu alle Reviews loben das gelungene Koop-Gameplay und die vielen Ideen, die im neuen Hazelight-Spiel stecken. Dadurch würde das Spiel über die gesamte Spielzeit unterhalten können und ständig neue Überraschungen bieten, wie unter anderem Chris White von God is a Geek schreibt:

"It Takes Two ist ohne Zweifel eine der besten Platformer, die ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe. Das Leveldesign ist unglaublich und die Fülle von Ideen bei den Koop-Elementen machen jede Sekunde des Spiels spaßig."

Zu bekritteln gibt es bei den meisten Test nur wenig, die Story des Spiels scheint aber nicht allen gefallen zu haben, zum Beispiel Zackery Cuevas von Windows Central.

"Einer der wichtigsten Punkte in It Takes Two - die Geschichte - fühlt sich halbgar an."

Gründe dafür seien unter anderem das vorhersehbare Ende und die beiden Hauptfiguren Cody und May.

It Takes Two im GamePro-Test: Auch wir sind begeistert

42 6 Mehr zum Thema It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One

Kollege Dennis und ich hatten ebenfalls schon das große Vergnügen, das Spiel für unseren Test spielen zu können und hatten dabei eine so gute Zeit wie schon lange nicht mehr. Unserer Meinung nach ist der Titel eine absoluter Koop-Knaller und absolute Pflicht für jede:n, der auch nur im entferntesten etwas für Koop-Spiele übrig hat.

It Takes Two erscheint für die PS4, Xbox One und den PC, der Titel ist aber natürlich auch auf PS5 und Xbox Series X/S spielbar.