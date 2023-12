PS Plus Extra verliert eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten, spielt es jetzt noch schnell an den Feiertagen

It Takes Two ist ein großartiges Koop-Spiel.

Habt ihr an den Feiertagen Ende des Jahres ein bisschen mehr Zeit zum Zocken als normalerweise? Dann könnt ihr diese nutzen, um noch schnell die besten Spiele nachzuholen, die im Januar PS Plus Extra/Premium verlassen. Unter den acht Titeln ist ein großartiger, actionreicher Puzzle-Platformer, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Diese Spiele verlassen PS Plus Premium und Extra

Hier listen wir für euch die Titel auf, die im Januar aus dem Abo Service gestrichen werden. Darunter sind der Koop-Hit It Takes Two, den wir euch besonders ans Herz legen möchten und auch zwei Editionen des Action-Highlights Devil May Cry 5 (via gamerant.com).

Die Spiele dürften PS Plus Extra in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar verlassen.

Devil May Cry 5 und Devil May Cry 5 (Special Edition)

It Takes Two

Jett: The Far Shore

Mitsurugi Kamui Hikae

Omno

Pillars of Eternity 2: Deadfire (Ultimate Edition)

SnowRunner

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories

Darum solltet ihr It Takes Two noch zocken

Der Koop-Hit baut auf einer witzigen Story-Idee auf: Cody und May stecken als Ehepaar in einer Krise und wollen sich eigentlich scheiden lassen. Doch bevor das passiert, werden sie in kleine Holzpuppen verwandelt und können das nur wieder rückgängig machen, indem sie zusammenarbeiten.

Hier könnt ihr euch noch mal einen Trailer anschauen:

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich zusammen zu raufen und dabei schlüpfen wir in ihre Rolle und müssen abwechslungsreiche Aufgaben absolvieren. Dazu gehören Platforming-Passagen und Rätsel, die nur zu zweit gelöst werden können, aber eben auch mal actionreiche Kämpfe.

Unser Test zu It Takes Two It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One von Tobias Veltin

Falls ihr kein PS Plus habt und das Spiel trotzdem zusammen mit einem lieben Menschen zocken wollt, gibt es den Titel aktuell auch stark reduziert (auf Steam sogar zum Bestpreis) in unterschiedlichen Shops. Einen Vorteil habt ihr hier auch, weil nur eine Person das Spiel kaufen und die zweite kostenlos mitspielen kann und das nicht nur im Couch-, sondern auch im online Koop.

Welches der Spiele wollt ihr noch nachholen?