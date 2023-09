'Ist es vorbei?' – Vater erzählt putzige It Takes Two-Story, die ans Herz geht

It Takes Two ist eines der besten Koop-Spiele aller Zeiten.

Kinder sehen die Welt mit ganz eigenen Augen und dementsprechend auch Videospiele. Wer selbst Nachwuchs hat, weiß, dass Kids manchmal Dinge, die man selbst als selbstverständlich ansieht, anders sehen. Was dann wiederum manchmal zu kuriosen – oder rührenden – Anekdoten führen kann.

Eine davon hat Reddit-User WTF_Conservatives auf der Plattform geteilt. Zusammen mit seiner neunjährigen Tochter spielte er kürzlich den Koop-Hit It Takes Two. Die beiden nahmen sich über mehrere Wochen regelmäßig Zeit und hatten dabei teilweise ob der Herausforderungen im Spiel ordentlich zu kämpfen.

Das Ende sorgt für große Trauer

Aber die beiden bissen sich durch und als sie schließlich das Ende erreichten und der Abspann über den Bildschirm lief, musste der User feststellen, dass die Reaktion der beiden komplett unterschiedlich ausfiel. Während er selbst sehr stolz über das Erreichte – und das Durchhaltevermögen seiner Tochter – war, sorgte der Schluss beim Nachwuchs für eine gänzlich gegenteilige Reaktion. Der User berichtet:

"Ich schaute hinter mich… und sie saß einfach auf der Couch mit Tränen in den Augen und sah unglaublich traurig aus. Als ihr die Tränen über die Wange liefen, fragte sie kleinlaut: 'Ist es vorbei?'."

Offenbar hatte seine Tochter nicht erwartet, dass das Spiel überhaupt jemals enden würde. Da sie das gemeinsame Spielen so genossen hatte, machte die Aussicht, dass das jetzt erstmal vorbei sein würde, sie wohl derart traurig. Dementsprechend musste WTF_Conservative ihr erklären, dass Spiele nicht ewig dauern – was wir Erwachsenen und Erfahrenen im Umfang mit Videospielen eben wissen.

Etwas Besonderes

Wir können WTF_Conservatives Tochter zumindest ein Stück weit verstehen. Denn auch wir waren damals beim Test von It Takes Two traurig, hätten gerne noch viel mehr tolle Ideen gesehen, von denen das Spiel so lebt und die es so besonders machen. Das schreibt auch der Reddit-User zum Schluss seines Statements.

"Ich wollte nur diese kleine Geschichte erzählen. Die Entwickler haben mit diesem Spiel wirklich etwas Besonderes geschaffen."

Falls ihr It Takes Two noch nicht kennt und auf Koop-Spiele steht: Was macht ihr noch hier? Seht zu, dass ihr es schleunigst nachholt! Der Titel ist für Playstation, Xbox, die Switch und PC erhältlich und hat mittlerweile noch eine deutsche Sprachausgabe bekommen.

Mehr Infos gibt es im oben verlinkten Test. Und wer weiß: Wenn ihr den Titel mit euren Kindern spielt, habt ihr bald vielleicht eine ähnlich rührende Geschichte zu erzählen wie WTF_Conservatives.

Habt ihr auch Anekdoten aus Koop-Sessions mit euren Kindern?