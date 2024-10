Nach Riesenerfolg von It Takes Two - Studio teast neuen Koop-Titel an und wir können es kaum erwarten

It Takes Two ist eins der besten Koop-Spiele aller Zeiten - Nun gibt es bald Neuigkeiten zum nächsten Titel von Hazellight.

Update vom 22.10.2024: Laut Informationen, die Dealabs Magazine vorliegen, soll sich hinter der Abkürzung S**** ******N wohl der Name „Split Fiction“ verbergen.

Originalmeldung: It Takes Two ist ein fantastisches Koop-Spiel. Das finden nicht nur unsere Tester Dennis und Tobias, die dem Spiel satte 90 Punkte im GamePro-Test adressierten, sondern auch die vielen Spieler*innen da draußen.

Das zeigt sich zum einen am sehr hohen User-Score von 88 auf Metacritic, zum anderen aber auch an den fulminanten Verkaufszahlen – erst kürzlich gab das Studio bekannt, über 20 Millionen Exemplare verkauft zu haben.

Kein Wunder also, dass alle gespannt auf einen Nachfolger, bzw. ein neues Abenteuer aus der Feder von Game Director Josef Fares und seinem Team sind. Eben dazu könnte es schon bald Neuigkeiten geben.

Neues Spiel des It Takes Two-Studios wird 'bald' angekündigt

Dass Hazellight Studios bereits an einem neuen Spiel arbeitet, sollte niemanden überraschen, bisher war aber nichts über den nächsten Titel bekannt. Nun hat sich Game Director Josef Fares aber auf X geäußert und dort folgende Nachricht geteilt:

"Ich bekomme eine Menge Fragen zu unserem neuen Spiel. Hier ist ein Teaser: Es ist eine brandneue IP mit dem Namen S**** ******N. Ich kann es kaum erwarten, es euch bald zu zeigen"

Ein Retweet von X-Profil des Studios verrät uns sogar noch etwas mehr. Hier könnt ihr den Tweet anschauen:

Was wir also mit Sicherheit wissen ist, dass es sich erneut um eine neue IP handelt. Einen Nachfolger zu It Takes Two, wie etwa It Takes Three wird es also vorerst nicht geben. Zudem wird durch den Retweet bekannt, dass da Spiel erneut über EA Originals veröffentlicht wird.

Das Bild steckt zudem noch voller kleiner Hinweise, aus denen wir bisher nicht richtig schlau werden – abseits der Tatsache, dass es erneut ein Koop-Titel wird.

Wir sind schon sehr gespannt, wann das Spiel final revealed wird. Vielleicht erwartet uns ja ein weiterer einprägsamer Auftritt Fares' auf den diesjährigen Game Awards. Seine dortigen Auftritte, wie etwa seine 'Fuck the Oscars'-Ansprache zur Gameplay-Vorstellung von A Way Out, waren stets etwas Besonderes.

Freut ihr euch schon auf das neue Spiel und habt ihr vielleicht eine Idee, welcher Name sich hinter den Sternchen verbirgt? Habt ihr It Takes Two gespielt? Verratet es uns in den Kommentaren!