Spiele wie It Takes Two: Diese 12 Alternativen des Koop-Hits solltet ihr 2024 auf keinen Fall verpassen

It Takes Two ist ein fantastisches Abenteuer – aber was kommt danach?

It Takes Two ist ein großartiges und einzigartiges Koop-Erlebnis, in dem wir das Abenteuer von Cody und May erleben. Vor allem die spaßigen und kreativen Gameplay-Ideen sowie der stimmige Pixar-Look haben die Herzen vieler Spielender erobert.

Wenn ihr nach dem Erlebnis Lust auf weitere ähnliche Spiele habt, findet ihr in unserer Liste 12 Titel, die ebenfalls eine super Koop-Figur machen und ganz sicher einen Blick wert sind.

A Way Out

1:17 A Way Out - Launch-Trailer zeigt rasante Splitscreen-Action

Release: 2018 Studio: Hazelight Studios Verfügbar auf: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Beginnen wir mit dem Naheliegendsten: A Way Out ist das Spiel, das Hazelight vor It Takes Two entwickelt hat. Wir übernehmen die Rollen von Leo und Vincent, zwei Straftätern, denen wir dabei helfen, aus dem Gefängnis auszubrechen und ihre Freiheit wiederzuerlangen.

Ähnlich wie It Takes Two glänzt das Spiel mit seinem dynamischen Splitscreen-Gameplay, in dem wir zusammenarbeiten müssen, um unser Ziel zu erreichen. Zusammen mit der emotionalen Geschichte und den spannenden Action-Sequenzen wird das Spiel zu einem faszinierenden Roadtrip, in dem Freundschaft und Vertrauen eine wichtige Rolle spielen.

Mehr zum Thema A Way Out im Test - Ein zwiespältiges Erlebnis von Mirco Kämpfer

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

9:05 Das Remake zu Brothers: A Tale of Two Sons berührt uns (fast) genau wie vor 11 Jahren

Release: 2024 Studio: Avantgarden Verfügbar auf: PS5, Xbox Series X/S, PC

Der nächste Titel stammt zwar nicht von Hazelight, dafür aber vom Kopf hinter den Koop-Spielen des Studios – Josef Fares. Brothers: A Tale of Two Sons war nämlich dessen Erstlingswerk, das zu seiner Zeit bei Starbreeze Studios entwickelt wurde.

Wir übernehmen die Rollen von Naia und Naiee, zwei Brüdern, die sich auf die Suche nach einem Heilmittel für ihren kranken Vater machen. Auch hier geht es darum, dass beide Charaktere einander helfen, um so in den Leveln voranzukommen und die Geschichte voranzutreiben.

Ursprünglich war das Spiel so konzipiert, dass eine Person beide Protagonisten mit einem Gamepad steuert. In der überarbeiteten Version von 2024 können wir nun auch gemeinsam losspielen.

Mehr zum Thema Brothers: A Tale of Two Sons im Test - Mit Herz und Hirn von Patrick Mittler

Sackboy: A Big Adventure

1:52 Sackboy: A Big Adventure - Neuer Trailer stellt die Story des Koop-Abenteuers vor

Release: 2020 Studio: Sumo Digital Verfügbar auf: PS4, PS5, PC

Auch Sackboy: A Big Adventure ist ein fabelhaftes Koop-Abenteuer, in dem wir zu zweit oder aber zu dritt oder viert losziehen, um den witzigen Sackling aus LittleBigPlanet durch abwechslungsreiche Level zu bugsieren.

Dabei helfen wir uns gegenseitig durch die teils kniffligen Plattform-Passagen und werfen uns bei Bedarf auch mal durch die Gegend. Vor allem die Musik-Level, in denen wir lizenzierte Titel wie Toxic von Britney Spears auf die Ohren bekommen, machen einen Heidenspaß.

Unravel 2

1:40 Unravel Two - Trailer von der E3 2018 zeigt Fortsetzung mit Koop-Modus

Release: 2018 Studio: Coldwood Interactive Verfügbar auf: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

In Unravel 2 übernehmen wir die Kontrolle über zwei Yarnys – kleine, aus Garn gefertigte Wesen – die durch ein unsichtbares Band verbunden sind und gemeinsam eine Reise voller Herausforderungen und Entdeckungen erleben.

Auch hier ist die Zusammenarbeit essentiell, denn nur so lösen wir komplexe Rätsel und überwinden Hindernisse. Die Level sehen atemberaubend schön aus und stecken voller Details. Eine emotionale musikalische Untermalung rundet das Spielerlebnis ab.