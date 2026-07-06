Japanische Open World: Bildschönes Switch 2-Spiel jetzt im Top-Angebot abstauben!

So schön hat man Japan bislang selten in einem Videospiel gesehen.

Jetzt könnt ihr euch ein großes und wunderschönes Open-World-Spiel, das euch über 400 Jahre in die Vergangenheit schickt, günstig in der noch relativ jungen Version für Nintendo Switch 2 schnappen. Bei Amazon bekommt ihr den AAA-Hit gerade stark reduziert im Top-Angebot. Offiziell läuft der Deal noch bis zum 5. August, er könnte aber natürlich schon früher ausverkauft sein:

Übrigens könnt ihr euch bei Amazon gerade noch einige weitere Spiele für Switch 2 im Angebot schnappen. Hier ein paar Beispiele:

Bildschönes historisches Japan: Das bietet der Open-World-Hit!

Das Japan des 16. Jahrhunderts wird in Assassin's Creed Shadows prachtvoll in Szene gesetzt.

Es geht hier um Assassin's Creed Shadows, den jüngsten Teil aus Ubisofts großer Open-World-Reihe, der uns diesmal ins Japan des 16. Jahrhunderts schickt. Der neue Schauplatz wird prachtvoll in Szene gesetzt, mit atemberaubenden Landschaften und eindrucksvoller Architektur, aber auch mit viel Sorgfalt für historische Details. Assassin's Creed Shadows hält sich dabei vergleichsweise eng an die Geschichte, mythologische Elemente wie in Assassin's Creed Odyssey gibt es nicht.

Die Hauptfiguren der Geschichte, die sich um Krieg, politische Intrigen und Rache dreht, sind diesmal die Shinobi Nanoe und der Samurai Yasuke, zwischen denen ihr außerhalb von Kämpfen jederzeit wechseln könnt. Während der kräftige Yasuke vor allem auf den offenen Schwertkampf setzt, aber auch mit dem Bogen umgehen kann, geht die akrobatische Nanoe lieber leise vor und setzt unter anderem Rauchbomben und ihren Enterhaken ein.

0:55 Assassin's Creed Shadows: Trailer zur Switch 2-Version

Autoplay

Nanoe bringt dadurch etwas vom Attentäter-Gameplay klassischer Assassin's Creed-Spiele zurück, weshalb alte Fans diesmal wieder besser auf ihre Kosten kommen. Insgesamt orientiert sich Assassin's Creed Shadows trotzdem eher an den jüngeren Teilen Origins, Odyssey und Valhalla, die die Reihe mehr in Richtung von Action-Rollenspielen wie The Witcher 3 verschoben haben.

Uns haben die beiden Spielweisen jedenfalls sehr gut gefallen, auch deshalb, weil Yasukes Angriffe ordentlich Wucht haben. Ansonsten erfindet Assassin's Creed Shadows das Rad nicht neu, sorgt aber beispielsweise mit dem Aufbau des eigenen Verstecks, bei dem wir nun viel gestalterische Freiheit haben, für zusätzliche Motivation während der rund 50 bis 80 Spielstunden, die die bildhübsche Rachegeschichte ungefähr dauert.