7.000 MB/s schnell und 4 Terabyte Speicher: Leistungsstarke SSD für PS5 jetzt extrem günstig bei Amazon!

Neue AAA-Spiele benötigen immer mehr Speicherplatz – Installationen von weit über 100 Gigabyte sind inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Dadurch geraten selbst großzügig bemessene SSDs schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit dem bevorstehenden Release von GTA 6 dürfte sich dieser Trend fortsetzen.
Wer langfristig genügend Speicherreserven für aktuelle und kommende Spiele haben möchte, sollte daher einen Blick auf die Lexar EQ790 mit 4 Terabyte und integriertem Kühlkörper werfen. Die SSD eignet sich sowohl für Gaming-PCs als auch für die PlayStation 5 und ist derzeit bei Amazon zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich.Holt euch die Lexar EQ790 mit 4 Terabyte Speicher im Amazon-Angebot!
4TB-SSD mit Heatsink von Lexar jetzt mächtig reduziert bei Amazon
Aber nicht nur bei den Terabytes fährt die Lexar die ganz großen Geschütze auf: Die M.2-NVMe-SSD liefert Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.000 MB/s, wodurch die PCIe-4.0-Schnittstelle nahezu vollständig ausgereizt wird. Im Vergleich zu älteren PCIe-Gen-3-SSDs profitiert ihr von einer rund doppelt so hohen Übertragungsrate. Das macht sich besonders beim Gaming bemerkbar: Spiele laden deutlich schneller, Ladebildschirme fallen kürzer aus und ihr seid schneller wieder mitten im Geschehen.Schnappt euch die Lexar EQ790 mit 4 Terabyte Speicher im Amazon-Angebot!
Optimale Kompatibilität für Sony PlayStation 5 und PC
Als Speichererweiterung für die PlayStation 5 ist die Lexar EQ790 ideal: Die SSD ist vollständig mit Sonys Konsole kompatibel und sorgt mit ihren hohen Transferraten für kurze Ladezeiten und flüssiges Gaming. Dank der üppigen Kapazität von 4 Terabyte finden außerdem jede Menge AAA-Spiele und Indie-Titel Platz – ständiges Löschen und erneutes Herunterladen gehört damit der Vergangenheit an.Sichert euch die Lexar EQ790 mit 4 Terabyte Speicher im Amazon-Angebot!
Effizienter Kühlkörper für stabile Leistung auch bei intensiver Auslastung
Ein echtes Plus der Lexar EQ790 ist der integrierte Kühlkörper. Er stellt sicher, dass die SSD auch bei längeren Gaming-Sessions oder hoher Dauerlast angenehm kühl bleibt. Dadurch wird Thermal Throttling zuverlässig vermieden und die Leistung bleibt konstant auf hohem Niveau.
Die wichtigsten Infos der Lexar EQ 790 auf einen Blick
- 4 TB Speicherplatz für große Spielebibliotheken und Projekte
- Bis zu 7.000 MB/s Lesen und 6.000 MB/s Schreiben
- Integrierter Kühlkörper gegen Überhitzung und Leistungseinbrüche
- PS5-kompatibel für schnelle Ladezeiten und mehr Speicher
- Bis zu 40% geringerer Stromverbrauch als vergleichbare SSDs