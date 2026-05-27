"Erwachsenwerden bedeutet nicht, mit dem Spielen aufzuhören": Joko Winterscheidt ist jetzt Markenbotschafter von LEGO

Riechen tun sie natürlich nicht, aber hübsch sind sie, die LEGO-Blümchen.

Viele Menschen, die gerne Videospiele zocken oder LEGO-Sets bauen, werden irgendwann mit der irrigen Meinung konfrontiert, dass das doch eigentlich Kinderkram wäre. Aber wie wir alle wissen, stimmt das nicht und in genau dieselbe Kerbe schlägt jetzt auch Joko Winterscheidt als neuer Markenbotschafter für LEGO.

Joko macht jetzt Werbung für LEGO

Der deutsche TV-Star und Entrepreneur erklärt in einem gemeinsamen Promo-Statement zu seiner neuen LEGO-Kooperation, dass er schon seit 40 Jahren LEGO-Fan wäre (obwohl das bisher nie groß Thema war). Er entspanne sich auch heute noch regelmäßig gern dadurch, in Ruhe LEGO-Sets zusammenzubauen.

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In einem ersten gemeinsamen Werbevideo sehen wir auf Instagram dann auch Joko Winterscheidt am Tisch sitzen und ein LEGO-Fahrrad zusammenbasteln. Dann wirft er mit einem Kissen nach der filmenden Drohne und schmeißt sie dadurch raus.

Garniert wird diese bezahlte Werbe-Anzeige mit dem folgenden, nicht gerade vielsagenden Text:

"Ich weiß, wie das aussieht. Mann (47) sitzt zuhause, baut LEGO-Sets, schmeißt ein Kissen nach einer Drohne. Wer mich kennt, braucht keine Erklärung. Wer mich nicht kennt: herzlich willkommen, ich bin jetzt LEGO brand ambassador. Was das bedeutet, zeige ich euch noch. Erstmal baue ich fertig. euer joko"

Auf der LEGO-Webseite geht es dann zumindest schon einmal etwas mehr ins Detail. Angeblich wäre es "Jokos Gespür für Design und seine ansteckende Begeisterung", die ideal zum LEGO-Portfolio für Erwachsene passen würden. Er würde "die kreative DNA" der LEGO-Marke leben und feiern.

Er selbst gibt natürlich zu Protokoll, sich sehr über die neue Partnerschaft zu freuen und dass sich für ihn so ein Kreis schließen würde:

"Es gibt nicht viele Dinge in meinem Leben, die mich seit über 40 Jahren begeistern. LEGO Bauen ist eines davon. Die Ruhe, die Konzentration, das leise Klicken und dann plötzlich steht da etwas, das vorher nicht existiert hat. Das fasziniert mich heute noch genauso wie als Kind. Ich freu' mich riesig, dass ich das jetzt mit der LEGO Marke gemeinsam mache. Endlich bauen wir etwas zusammen auf."

Joko Winterscheidt und LEGO erklären folgenden Satz zum Motto der Zusammenarbeit:

"Erwachsenwerden bedeutet nicht, mit dem Spielen aufzuhören – sondern es in seinem eigenen Stil weiterzuführen."

Ansonsten wird viel darüber gesprochen, dass sich LEGO vom reinen Kinderspielzeug mittlerweile zu einem Spaß für alle Altersklassen entwickelt hat. Da ist sogar die Rede von einem "Ausdruck des Zeitgeists" und "stilvollen Design-Objekten oder komplexen Technik-Modellen", die "klare Interior-Statements" setzen würden.

Was sagt ihr dazu?