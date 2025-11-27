"Was zur Hölle ist das?!": Attack on Titan-Fans sind vom Anime-Crossover mit Assassin's Creed: Shadows regelrecht schockiert

Sieht ein bisschen aus wie Skibidi Toilet, ist aber das Attack on Titan-Crossover in Assassin's Creed Shadows.

Attack on Titan zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Manga- beziehungsweise Animeserien. Assassin's Creed ist eine der langlebigsten und erfolgreichsten Videospielreihen. Trotzdem hat nach diesem ganz speziellen AC-AoT-Crossover nun wirklich niemand gefragt und das Ergebnis kommt bei beiden Fan-Communitys extrem schlecht an.

Anime-Fans können AC Shadows-Crossover mit Attack on Titan nichts abgewinnen

Als ob der Fakt, dass Assassin's Creed Shadows ein Attack on Titan-Crossover hat, nicht schon kurios genug wäre, könnt ihr besagte Quest nur für eine sehr begrenzte Zeit spielen. Dafür gibt es eigentlich keinen Grund, ihr habt aber einfach trotzdem nur noch bis zum 22. Dezember die Gelegenheit. Aber das macht vielleicht auch gar nichts, eventuell solltet ihr sowieso einen großen Bogen um diese Bonusmission machen.

Den Fans rollen sich die Fußnägel hoch: Angesichts dessen, was hier in dieser vielleicht halbstündigen Quest geboten wird, raufen sich viele Spieler*innen die Haare. Zunächst einmal müsst ihr ziemlich lange durch irgendwelche Höhlen klettern, dann begegnet ihr einem Titanen, vor dem ihr wegrennt, und das war es dann auch schon.

Die Story ist komplett irrelevant und ziemlich wild an den Haaren herbeigezogen, aber immerhin einigermaßen zweckmäßig. Das Gameplay ist Assassin's Creed-Standardkost, aber nun wirklich nichts Besonderes. Was dieses Crossover vom Rest abheben sollte, ist eben der Attack on Titan-Bezug in den Zwischensequenzen.

Die lassen aber arg zu wünschen übrig, um es einmal vorsichtig auszudrücken und das merken eben auch die Fans an: In den Gesprächen sind die Gesichter überraschend arm an Mimik, das geht in Assassin's Creed Shadows sonst sehr viel besser. Aber die Attack on Titan-Figuren wirken dann doch sehr so, als wären sie aus Wachs oder direkt nach einer Gesichtsbehandlung gefilmt worden.

Besonders arg wirkt aber der Titan an sich. Der sieht geradezu grotesk aus und bewegt sich extrem steif und hölzern. Aber am besten seht ihr euch das einfach selbst an. So richtig los geht es ab Minute 24:20:

Die Fans lassen kein gutes Haar an dieser Sequenz. Der Grundtenor lautet, dass viele beim ersten Hinsehen nicht glauben konnten, dass das hier wirklich eine echte Szene aus Assassin's Creed Shadows sein soll. Da wurde "KI"-Slop vermutet, eine Fan-Mod oder einfach ein schlechter Fake. Aber nein, das ist echt.

Die Kommentare auf Twitter oder YouTube fallen dementsprechend aus.

"Der Fakt, dass das offiziell ist, und keine grottige Roblox-Map, ist Wahnsinn."

Auf Twitter wurde ein entsprechendes Video mit über 2,5 Millionen Views jetzt gelöscht, weil die Urheberrechtsinhaber es gemeldet haben. Die Kommentare sind allerdings noch da:

"Es ist beschissener als erwartet. Ich hatte erwartet, dass es schlecht wird. Aber nicht SO schlecht." "Sie haben es nicht einmal versucht, Mann." "Wieso sieht es aus wie Skibidi Toilet?"

Eine Person schreibt unter dem oben eingebetteten Video, es müsse sich bei dieser Quest einfach um das Werk einer sogenannten KI handeln.

Ein anderer Mensch erklärt, er hätte die Kurzvideos von Twitter dazu zuerst für die Werbung eines Handyspiels gehalten. Wieso Ubisoft überhaupt dieses Crossover macht, können viele nicht verstehen.

Wie findet ihr die Attack on Titan-Quest in Assassin's Creed Shadows? Habt ihr sie schon gespielt?