Jujutsu Kaisen: Die fünf stärksten Magie-Meister der Sondergefahrenstufe im Ranking

In Jujutsu Kaisen werden Jujuzisten und Magie-Meister anhand ihrer Fähigkeiten und ihrer Stärke in unterschiedliche Gefahrenstufen eingeteilt. Bei den Personen der Sondergefahrenstufe handelt es sich um die mit Abstand stärksten Individuen in der Welt von Jujutsu Kaisen.

Wir haben die fünf stärksten Magie-Meister*innen der Sondergefahrenstufe von Jujutsu Kaisen in ein Ranking gepackt und sich nach Mächtigkeit sortiert.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Jujutsu Kaisen – besonders den Metzelspielen und dem Finale der Geschichte!

Wer steht an der Spitze? So funktioniert unser Ranking der fünf stärksten Jujuzisten

Reine Kampfkraft und Fähigkeiten: Hier geht es um keine Was-wäre-wenn-Szenarien oder Kämpfe, sondern darum, wie stark die einzelnen Figuren in der Geschichte sind oder waren.

Anime und Manga: Unsere Auflistung bezieht sich auf alle bislang vorgestellten Charaktere des Mangas.

Keine Allgemeingültigkeit: Selbstverständlich handelt es sich um unsere persönliche Meinung. Wir sind gespannt, wie sich eure Meinung von unserer unterscheiden wird.

Das Sequel zählt nicht dazu: Charaktere aus Jujutsu Kaisen Modulo zählen in diesem Ranking nicht dazu. Hier gelten nur die bekannten Charaktere aus Jujutsu Kaisen.

Die fünf stärksten Jujuzisten der Sondergefahrenstufe im Ranking

Platz 5: Yuki Tsukumo

Yuki Tsukumo hat ihren Auftritt in Jujutsu Kaisen in Staffel 3. (© Gege Akutami / Mappa)

Erster Auftritt im Manga/Anime: Chapter 50 (in einer Rückblende) / Episode 20 (in einer Rückblende)

Obwohl sie die schwächste Jujuzisten aus der Sondergefahrenstufe ist und bis zu einem gewissen Punkt in der Geschichte niemand wirklich wusste, was ihre Fluchkünste sind, erkannten alle ihre Stärke an.

Yuki war auch diejenige, die Aoi Todo die Fluchkünste beigebracht und ihn als seine Mentorin zu einem mächtigen Jujuzisten der Gefahrenstufe 1 trainiert hat.

Im Kampf gegen Kenjaku zeigt sie, dass sie sogar im angeschlagenen Zustand mit dem mächtigen Magie-Meister mithalten kann. Allerdings reichten ihre Fluchkünste und Stärke nicht aus, um Kenjaku das Handwerk zu legen. Er überlebte ihren ultimativen Angriff, während Yuki an ihren Wunden starb.

Platz 4: Suguru Geto (Kenjaku)

Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 0 / Episode 5

Zwar wirkt Kenjaku als Suguru Geto selbst extrem mächtig, doch macht er hauptsächlich Gebrauch von Suguru Getos Fluchkünsten, die bereits zu Lebzeiten als äußerst gefährlich und mächtig galten.

Geto war nicht nur im Nahkampf geübt, sondern konnte mit seiner Fluchtechnik Maximum: Uzumaki bis zu über 4.000 Flüche ansammeln und als eine gewaltige, vernichtende Masse manifestieren.

Die einzigen beiden Figuren, die ihm zu Lebzeiten das Wasser reichen konnten, waren Yuta Okkotsu und Gojo Satoru – letzterer war auch für seinen Tod verantwortlich. Nur durch Getos Tod konnte Kenjaku durch seine Gehirntransplatation–Fluchkunst den Körper von Suguru Geto übernehmen.

Platz 3: Yuta Okkotsu

Yuta war noch vor Yuji Itadori der eigentliche Protagonist von Jujutsu Kaisen. (© Gege Akutami / Mappa)

Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 0 / Episode 6 (in einer Fantasie)

Noch bevor Yuta offiziell zum Jujuzisten der Sondergefahrenstufe aufgestiegen ist und Rika, den verfluchten Geist seiner Kindheitsfreundin, vollständig unter Kontrolle hatte, konnte er im Kampf sogar mit dem damaligen Suguru Geto mithalten.

Einige Jahre später war er dann am Kampf gegen Sukuna beteiligt und einer der wenigen, vor denen sich der König der Flüche in Acht nehmen musste – auch wenn hauptsächlich Gojos Körper vor den Sukuna Angst hatte.

Dass Yuta nicht nur Kenjakus Gehirntransplatation-Fähigkeit kopieren und somit in den Körper von Gojo schlüpfen, sondern auch dessen Fluchkünste anwenden konnte, zeigt sein enormes Fluchwissen und seine enorme Stärke.

Platz 2: Satoru Gojo

Satoru Gojo ist nicht nur der beliebteste Charakter, sondern auch einer der stärksten Jujuzisten in Jujutsu Kaisen. (© Gege Akutami / Mappa)

Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 0 / episode 1

Jujutsu Kaisen selbst bezeichnet Gojo als den mächtigsten Jujuzisten aller Zeiten und es gibt auch keinerlei Anzeichen, die dagegen sprechen – abgesehen vom König der Flüche, Ryomen Sukuna. Gojo ist der einzige Kämpfer, der Sukuna im direkten Duell wirklich gefährlich werden konnte und ihn sogar in die Enge trieb.

Wäre er im finalen Kampf gegen Sukuna nicht bereits geschwächt gewesen und hätte er seine Flucht-Energie nicht vollständig aufgebraucht, hätte er den König der Flüche womöglich besiegen können.

Stattdessen verlor Gojo – nicht zuletzt wegen seiner Arroganz und dem Glauben, Sukuna dennoch überlegen zu sein – und wurde letztlich getötet.

Platz 1: Ryomen Sukuna

Sukuna macht seinen Titel als König der Flüche elle Ehre. (© Gege Akutami / Mappa)

Erster Auftritt im Manga/Anime: Kapitel 1 / Episode 1

Ryomen Sukuna ist der König der Flüche und hat es sogar geschafft, den mächtigsten Jujuzisten, Satoru Gojo, in einem direkten Duell zu besiegen. Damit scheint es eigentlich niemanden mehr zu geben, der ihm das Wasser reichen kann.

Yuji Itadori konnte Sukuna zwar besiegen, jedoch erst, nachdem dieser zuvor unzählige Attacken der anderen Jujuzisten – und vor allem Gojos Angriffen – überlebt hatte. Trotzdem war Yuji nicht in der Lage, Sukuna den Rest zu geben und gewährte ihm sogar eine letzte Chance auf Genugtuung, die Sukuna jedoch verächtlich ablehnte.

Ryomen Sukuna wurde also nie wirklich getötet oder im klassischen Sinne besiegt. Stattdessen hat er sein Ende als König der Flüche letztlich selbst gewählt.

