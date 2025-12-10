"Es ist unglaublich, dass die Haki hat und die meisten Strohhüte nicht" One Piece-Fans sind verwundert, dass jemand ganz anderes als die Strohhut-Mitglieder die mächtige Fähigkeit zeigt

Bonney hat eine Menge Potenzial und genau das verleiht ihr ihre Macht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Bonney-Fans, aufgepasst! Wie geht es euch nach der letzten Folge? Der Egghead-Arc nähert sich seinem explosiven Höhepunkt und steht damit auch schon kurz vor dem Ende. Bevor Ruffy und Co. sich auf den Weg zur Riesen-Insel Elban machen, erwarten uns noch einige coole Kampfsequenzen. Bei einer davon mischt Bonney ordentlich mit und spaltet die Meinung der One Piece-Community.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um Inhalte aus der Animefolge 1.151 von One Piece. Wenn ihr noch nicht so weit seid, werden euch wichtige Storyinhalte vorweggenommen.

Bonney zeigt Haki-Kräfte und verwundert damit die One Piece-Community

In der One Piece-Folge 1.151 ist es endlich soweit und Jewelry Bonney absolviert ihre Verwandlung in die Sonnengottheit Nika. Dies erreicht sie mithilfe der besonderen “Distorted Future“-Fähigkeit ihrer Alters-Frucht. Damit kann sie jede Form annehmen, die sie sich als mögliche Zukunft vorstellen kann – also auch Ruffys Nika-Verwandlung, nachdem sie diese bei ihm beobachtet.

0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Die Verwandlung hat schon bei der Veröffentlichung des korrespondierenden Mangakapitels 1.118 die Community gespalten. Für einige Fans ist die Idee von zwei Nikas ein kleines Highlight, während für andere Bonneys Verwandlung an den Haaren herbeigezogen wirkt. Mit der Ausstrahlung der neuesten Animefolge kommen außerdem Stimmen hervor, die sich ausgerechnet über Bonneys Verwendung von Haki erstaunt zeigen.

In diesem Moment zeigt Bonney ihr Haki

Als sich der Weise Mars in den Weg von Ruffy und Co. stellt, überlegt sich der Piratenkapitän einen Trick, um ihn loszuwerden. Dafür packt Gear-5-Ruffy den verwandelten Weisen und lässt sich von Bonney, Franky und Sanji in den Rücken schlagen, um Momentum aufzubauen und Mars so weit weg wie möglich zu schleudern.

Bonney stimmt dem Plan – wenn auch zögerlich, weil sie Ruffy nicht verletzen will – zu und demonstriert dabei ihr Rüstungshaki.

Die entsprechende Stelle aus dem Anime seht ihr in diesem Tweet (mit Bonneys Haki-Einsatz ab 0:46 Minuten):

Selbst Bonneys Haki-Kräfte stoßen auf geteilte Meinungen

Während Bonneys Verwandlung zu Nika bereits kontrovers aufgenommen wurde, spalten sich die Meinungen auch bei ihrer Nutzung von Haki. Für manche X-User sei es einfach nur wild, dass sie noch vor einigen Strohhüten Haki-Kräfte besitzt.

Andere Nutzer*innen empfinden es hingegen als komplett verständlich, weil Bonney eine Piratenkapitänin in der Neuen Welt ist und damit ein gewisses Grundlevel an Stärke braucht. Außerdem ist Bonney wie Ruffy, Law und Kid ein Mitglied der Schlimmsten Generation, die voller vielversprechender Piraten-Neulinge steckt.

Überdies hat Bonneys “Distorted Future“-Fähigkeit Grenzen. Sie ist zum jetzigen Zeitpunkt so mächtig, weil Bonney noch ein Kind ist und damit eine Menge Fantasie besitzt. Mit steigendem Alter dürfte ihre Vorstellungskraft gemeinsam mit ihrer Macht schwinden.

Wie findet ihr Bonneys neuestes Power-Up? Und überrascht es euch, dass sie Rüstungshaki beherrscht?