One Piece bekommt ein neues Brettspiel und das dreht sich um den Wano-Arc

Gute Laune bei Monkey D. Ruffy und allen One Piece-Fans: Da kommt ein neues Spiel auf uns zu!

Die Begeisterung um One Piece findet kein Ende. Neben Manga, Anime und Live Action-Serie bei Netflix kommt jetzt auch noch ein neues Brettspiel auf den Markt. Inhaltlich wird darin der Wano-Arc aufgegriffen, aber das war noch nicht alles an Informationen dazu.

One Piece-Brettspiel angekündigt: Es wird ein Koop-Spiel

Es gibt bereits mehrere One Piece-Brettspiele, bald kommt aber noch ein neues und offenbar sehr umfangreiches dazu. Es wurde auf der PAX Unplugged enthüllt und nennt sich One Piece: Dawn of Liberation. Es kann mit bis zu vier Personen gespielt werden und stellt einen Koop-Titel dar, bei dem ihr zusammenarbeiten müsst.

Die Macher der One Piece-Animeserie Toei Animation haben sich mit KessCo zusammengetan und bauen das stetig wachsende Brettspiel-Portfolio der Firma aus. Falls euch der Name noch nichts sagt: Es gibt aus diesem Hause bereits diverse Brettspiele mit Videospiel- oder Anime-Lizenzen, wie zum Beispiel Street Fighter 5, Megaman, Spy x Family oder auch schon das leicht kuriose One Piece: Luffy's Bento Panic.

Dazu gesellt sich bald dann noch One Piece: Dawn of Liberation. Darin müsst ihr mit euren Mitspieler*innen zusammenarbeiten, um dem Oberfiesling Kaido die Stirn zu bieten. Dafür sammelt ihr Ressourcen, rekrutiert neue Verbündete und erfüllt andere Quests und Missionsziele.

Das alles soll insgesamt zwischen vier und sechs Stunden dauern, wie unter anderem Bleeding Cool News schon vor einigen Wochen berichtet hat. Aber keine Sorge: Es gibt wohl mehrere Punkte im Spiel, an denen ihr eure Sessions auch ganz hervorragend unterbrechen könnt, um an einem anderen Tag genau dort weitermachen zu können.

Geplant ist außerdem, im Laufe der Zeit mehrere Erweiterungen für One Piece: Dawn of Liberation zu veröffentlichen.

One Piece: Dawn of Liberation-Brettspiel (KessCo/Toei Animation)

Wie das Spiel aussieht, wissen wir noch nicht. Das Brett an sich, die Karten und der ganze Rest wurden noch nicht enthüllt, aber dafür gibt es hier zumindest schon einmal ein vorläufiges Design der Verpackung (oben abgebildet). Allerdings mit dem Hinweis darauf, dass dieses Bild noch nicht final ist und sich der Look noch ändern kann.

Wann kommt One Piece: Dawn of Liberation?

Ein wenig müssen wir uns noch gedulden. Geplant ist aktuell, dass die Vorbestellungen im März 2026 losgehen und das Spiel dann selbst irgendwann im dritten Quartal 2026 erscheint. Wann und ob es auch in Deutschland auf den Markt kommt, wissen wir leider noch nicht.

Alles in allem freut sich der KessCo-CEO selbst aber schon jetzt darauf und erklärt, dass das neue Brettspiel versuchen werde, den Spirit von One Piece einzufangen und eine genauso epische Story wie die Vorlage zu erzählen.

Wie findet ihr die Aussicht auf so ein One Piece-Brettspiel?