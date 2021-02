Kena: Bridge of Spirits hat endlich einen Release, aber ihr müsst euch noch gedulden

Das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits sollte bereits zum Launch der PS5 im November letzten Jahres erscheinen, wurde jedoch in den März 2021 verschoben. Da es jedoch um das Spiel verdächtig ruhig wurde, lag die Befürchtung nahe, dass aus diesem Termin nichts wird. Nun haben wir auf der State of Play erfahren, dass sich die Veröffentlichung für PS4 und PS5 noch etwas weiter nach hinten schiebt.

Wann erscheint Kena: Bridge of Spirits? Am 24. August 2021 soll es jetzt soweit sein.

Zum Trost gab es in Sonys Showcase einen neuen Trailer von Kena zu sehen, den ihr euch hier anschauen könnt:

Was ist Kena: Bridge of Spirits für ein Spiel?

Mit Kena: Bridge of Spirits erwartet euch ein märchenhaftes Abenteuer, das vor allem für Zelda-Fans interessant sein dürfte. Im Action-Adventure spielt ihr das junge Mädchen Kena, die eine besondere Beziehung zu Geistern hat. Die niedlichen Wesen namens Rot sind kleine, schwarze Fellknäuel, die ihr wie bei Pikmin für Rätsel indirekt steuert. In den Kämpfen nutzt ihr zudem nicht nur besondere Geisterfähigkeiten sondern auch einen Stab. Mit diesem geht ihr in den actionreichen Nahkampf.

Wollt ihr noch mehr über Kena: Bridge of Spirits erfahren, könnt ihr euch hier unsere Spielvorstellung durchlesen:

