State of Play - Alle Ankündigungen für PS4 und PS5 in der Übersicht

Das war sie, die erste State of Play von Sony im neuen Jahr. Damit ihr genau im Blick habt, was alles angekündigt wurde und welche Spiele ihr zukünftig auf eurer PS4 und PS5 sielen könnt, haben wir in diesem Artikel alles Wichtige für euch zusammengefasst. Weit oben findet ihr die Highlights des Showcase, weiter unten die eher kleineren News.

Mehr von Returnal

Bevor das PS5-Exclusive am 30. April erscheint, hat Entwickler Housemarque erneut einen umfangreichen Einblick in das Kampfsystem des Action-Roguelites gezeigt.

Release von Oddworld Soulstorm

Das Remake von Abe's Exodus hat endlich einen Release-Termin. Der Kultcharakter kommt am 06. April auf PS4 und PS5. PS Plus-Abonnent*innen bekommen das Spiel auf der Next Gen-Konsole sogar kostenlos.

Release von Kena: Bridge of Spirits

Nachdem das Action-Adventure bereits zum Release der PS5 erscheinen sollte, wurde es ein wenig still um das Spiel. Wie wir jetzt wissen, geht es mit Kena: Bridge of Spirits erst am 24. August los.

Mehr von Deathloop

Bevor das PS5-Exclusive der Dishonored-Macher Arkane Studios im Mai 2021 erscheint, gab es auf der State of Play einen neuen ausführlichen Gameplay-Trailer zu sehen.

Erstaunlich: Das Release-Datum von Deathloop wurde während des Livestreams nicht genannt. Ob das Spiel verschoben wird, ist fraglich.

Final Fantasy 7 Remake: Intergrade angekündigt

Wie zuvor bereits gemunkelt, erscheint auf der PS5 eine eigenständige Version von Final Fantasy 7 Remake mit dem Zusatz Intergrade, die alle Besitzer der PS4 kostenlos bekommen. Das Upgrade kommt allerdings erst am 10. Juni auf Sonys Next Gen-Konsole.

Das bietet die PS5-Version:

Neue Story-Episode mit Yuffie (muss zusätzlich gekauft werden)

Fotomodus

neuer Schwierigkeitsgrad

Grafik- und Performance-Modus

verbesserte Texturen, Licht- und Nebeleffekte

Alle weiteren Spiele der State of Play in der Übersicht

In Klammern findet ihr die jeweiligen Release-Termine

Crash Bandicoot 4 bekommt ein kostenloses PS5-Upgrade mit 4K und 60fps (12. März)

Knockout City (21. Mai)

Sifu (2021)

Solar Ash (2021)

Five Night's at Freddy's: Security Breach (2021)

Die komplette State of Play könnt ihr euch hier anschauen:

Das waren alle Ankündigungen der Februar State of Play. Neue Infos zu God of War 2, Horizon 2: Forbidden West wurden leider nicht gezeigt, was speziell im Fall von Kratos nächstem Auftritt einen Release in diesem Jahr immer unwahrscheinlicher macht.

Wie hat euch die State of Play gefallen und was war eurer Highlight?