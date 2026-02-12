Kena: Scars of Kosmora enthüllt - wir haben unser erstes neues PS5-Highlight für 2026

Kena bekommt eine Fortsetzung.

2021 konnten wir mit Kena: Bridge of Spirits in ein märchenhaftes Action-Adventure mit unglaublich putzigen schwarzen Fellknäueln namens Rot eintauchen. Jetzt bekommt das Spiel von Ember Lab einen Nachfolger spendiert, auf den wir auch gar nicht allzu lange warten müssen.

Kena: Scars of Kosmora wird größer als der Vorgänger

Eine erste Änderung, die im Trailer direkt auffällt, ist, dass hier deutlich mehr Charaktere zu sehen sind, als uns im ersten Spiel begegnet sind. Protagonistin Kena ist inzwischen nämlich ein erfahrener Spririt Guide und hilft diesmal nicht nur den Seelen der Toten auf ihrer Reise, sondern auch den Lebenden.



Hier könnt ihr euch direkt den Reveal-Trailer von der State of Play anschauen:

2:35 Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns

Autoplay

Diesmal geht es auf die namensgebende Insel Kosmora. Hier begegenet Kena einem mächtigen Geist, der ihren Stab zerstört – der ist nicht nur ihr wichtigstes Werkzeug als spirit Guide, Kena braucht ihn auch, um am Leben zu bleiben. Um irgendwie zu überleben, muss sie Kosmoras vergessene Form des Spirit Guidings erlernen, das auf Alchemie setzt, um die Kraft der Elemente zu manipulieren.

Neu sind in der Fortsetzung auch die Elementargeister, die Kena auf ihrer Reise begleiten und die mit ihr zusammen wachsen. Bislang konnten wir einen Fuchs-Geist sehen, auf dem Kena sogar reiten kann. Weitere Geister-Companions treffen wir später ebenfalls im Spiel und sie können uns auch bei den Kämpfen helfen.

Der Trailer scheint außerdem anzudeuten, dass uns diesmal größere Areale erwarten könnten, bei denen uns ein Reit-Companion natürlich äußerst gelegen kommen würde.

Alle weiteren wichtigen Ankündigungen der State of Play findet ihr in unserem Live-Ticker:

Elemente sollen auch beim Kampfsystem eine Rolle spielen und für mehr strategische Tiefe sorgen. Kena kann beispielsweise elementare Infusionen nutzen, um in den herausfordernden Gefechten und Bosskämpfen zu bestehen.

Was haltet ihr vom ersten Blick auf Kena: Scars of Kosmora? Und was wünscht ihr euch am meisten von der fortsetzung?