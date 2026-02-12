Beast of Reincarnation: Das neue Spiel der Pokémon-Macher hat endlich einen Release

Game Freak ist normalerweise für ihre Pokémon-Spiele bekannt. Mit Beast of Reincarnation wagt sich der Entwickler aber auch an ein schnelles Action-Adventure. Jetzt wissen wir endlich, wann der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheint.
Release von Beast of Reincarnation
Bei der neuesten State of Play wurde nämlich endlich das konkrete Datum des düsteren Adventures angekündigt, zuvor war nur bekannt, dass das Spiel noch 2026 erscheinen soll.
- Release: Beast of Reincarnation erscheint am 4. August 2026
Zusammen mit der Ankündigung gab es auch einen neuen Trailer, der mehr zum Gameplay zeigt:
Link zum YouTube-Inhalt
Was davon ab noch bei der State of Play gezeigt wurde und welche großen Ankündigungen es gab, könnt ihr in unserem Live-Ticker nachverfolgen:
Jetzt ist aber direkt die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr bislang von Beast of Reincarnation und glaubt ihr, dass Game Freak ein gelungenes Action-Adventure auf die Beine stellen kann?
