Ghost of Yotei Legends hat endlich einen Release-Termin - in nur wenigen Tagen erscheint der Multiplayer-DLC

Yotei bekommt endlich seinen Multiplayer.

Ghost of Tsushima hatte ihn und Ghost of Yotei bekommt ihn bald endlich: den Mulitplayer-Ableger Legends. Während der State of Play-Ausgabe im Februar hat der Entwickler Sucker Punch endlich den Release verraten.

Ghost of Yotei-DLC lässt uns im Koop übernatürliche Gegner bekämpfen

Der Online-Multiplayer zur beliebten Samurai-Forsetzung bietet verschiedene Modi, in denen wir anderen Spieler*innen mythologische Kreaturen die Hölle heiß machen. Während der Story-Modus Missionen für 2er-Teams bietet, können wir den Überlebens-Modus zu viert spielen.

Wann erscheint Legends? am 10. März 2026

Kostet der DLC etwas? Alle die Ghost of Yotei besitzen, bekommen Legends kostenlos per Update (Version 1.5) spendiert.

Brauche ich PS Plus? Ja. Da Legends ein Online-Multiplayer-Spiel ist, müsst ihr mindestens ein

