Der Tolino Shine 5 ist durch ein neues Softwareupdate jetzt noch besser.

Die E-Reader von Tolino waren schon immer hervorragende Alternativen zum Amazon Kindle, doch jetzt die Marke einen gewaltigen Schritt nach vorne und macht die Bedienung deutlich einfacher. So lohnt sich der Griff zur Alternative in meinen Augen jetzt noch mehr.

Einer der größten Stärken des Tolino gegenüber dem Platzhirsch von Amazon ist die Onleihe-Funktion. Dadurch könnt ihr E-Books und andere Medien kostenlos ausleihen. Alles was ihr dafür braucht, ist eine Karte einer Bücherei, die Onleihe unterstützt.

Bisher konnte man diese Funktion allerdings nur über den Browser des E-Readers nutzen. Das war umständlich und quälend langsam und nicht selten ist es vorgekommen, dass man sich in den umständlichen Menüs verklickt, da der E-Reader nicht auf die Darstellung der Seiten ausgelegt war.

Auch Hörbücher könnt ihr mit dem Tolino Shine 5 hören.

Doch damit ist jetzt Schluss: Denn mit dem neuen Software Update erscheint die Onleihe jetzt als eigener Menüpunkt direkt auf der Benutzeroberfläche. Außerdem können Büchereien jetzt einfacher über die Suchfunktion gefunden werden. Einfach eure eigene Bibliothek finden, anmelden und schon könnt ihr haufenweise E-Books kostenlos auf euer Gerät laden. Das Update gilt für folgende Tolino-Modelle:

Das steckt hinter der deutschen Kindle-Alternative

Wenn man sich auf der Tolino-Website die Firmengeschichte durchliest, fühlt man sich ein wenig an Star Wars erinnert. Die Tolino-Allianz hat sich gebildet, um der Vormachtsstellung von Amazon etwas entgegenzusetzen. Diese Allianz besteht aus Thalia, Hugendubel und anderen Größen des deutschen Buchhandels.

Und seit 2013 bringt diese Allianz nun E-Reader auf den Markt, die nicht nur mit den Kindles mithalten können, sondern auch darüber hinaus gehen und es euch jetzt denn je machen, Bücher auch gratis zu lesen.