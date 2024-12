Kingdom Come 2 dürfte jetzt doch einen 60 fps-Modus auf Konsole bekommen - diese Entwickleraussage legt es nahe

Kingdom Come Deliverance 2-Fans können sich freuen: Es gibt wohl doch einen 60 FPS-Modus.

Wer sich eigentlich auf Kingdom Come: Deliverance 2 freut, aber wegen der Framerate auf den Konsolen bisher noch skeptisch war, kann offenbar aufatmen. Wie Entwicklerstudio Warhorse bekanntgegeben hat, könnt ihr das Mittelalter-Abenteuer auf PS5 und Xbox Series X sowohl in einem Qualitäts- als auch in einem Performance-Modus spielen. Was wiederum eigentlich nur bedeuten kann, dass der Titel auch mit 60 fps läuft.

Jetzt doch mit 60 FPS-Modus? Kingdom Come: Deliverance 2-Macher deutet das ganz klar an

Darum geht's: Erst gestern wurde bekannt gegeben, dass sich der Release von Kingdom Come 2 noch einmal verschiebt. Glücklicherweise aber nicht nach hinten, sondern nach vorne. Der neue Launch-Termin ist jetzt der 4. Februar 2025.

Aber das war noch nicht alles: Im selben Atemzug erklärt PR-Manager Tobi Stolz-Zwilling, dass Kingdom Come Deliverance 2 außerdem auch noch einen PS5 Pro Enhanced-Patch verpasst bekommt und zusätzlich auf der normalen PS5 sowie auf der Xbox Series X die Wahl zwischen Performance und Grafik-Qualität lässt.

Das kommentiert er dann noch mit einem Augenzwinkern und dem folgenden Zusatz:

"Und ihr wisst ganz genau, was das heißt, oder?"

Normalerweise bedeutet das, dass wir einen Modus haben, mit dem wir eine höhere Auflösung und mehr Grafik-Details bevorzugen können und einen, der eben auf die Performance und damit auf eine höhere, flüssigere Framerate abzielt. In der Regel wird dabei meist auf 60 fps abgezielt, was viele Fans in diesem Fall ganz besonders freuen dürfte.

Ursprünglich gab es keine Zusage für die 60 fps

Auch wenn es zuletzt in Interviews hieß, die 60 fps seien auf den Konsolen nicht außer Reichweite, sorgte eine Ankündigung von davor für eher enttäuschte Fans. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde nämlich noch seitens Warhorse Studios erklärt, auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X sei kein Performance-Modus geplant. Das hat sich nun glücklicherweise geändert.

Das erwartet euch in Kingdom Come Deliverance 2: Der Nachfolger setzt zeitlich und story-technisch genau dort an, wo das erste Kingdom Come Deliverance aufgehört hat. Allerdings erlauben sich die Entwickler*innen auch den Kniff, Hauptfigur Henry sozusagen zurückzusetzen. Ihr startet also nicht mit den vollen Fähigkeiten, die ihr am Schluss von KCD hattet, sondern müsst das allermeiste erst mühsam wieder neu erlernen.

In welchem Modus und auf welcher Plattform spielt ihr Kingdom Come: Deliverance 2? Wie wichtig sind euch 60 fps?