Kingdom Come: Deliverance 2 wird erneut verschoben - und erscheint jetzt sogar früher

Zu Kingdom Come: Deliverance 2 gibt es gleich mehrere gute Nachrichten, darunter auch eine Verschiebung.

Fans des Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance müssen bereits seit fast sieben Jahren auf die Fortsetzung warten. Da sollte man meinen, dass eine Verschiebung des zweiten Teils äußerst ungelegen kommt – eigentlich. Denn tatsächlich hat Kingdom Come: Deliverance 2 jetzt frisch ein neues Releasedatum verpasst bekommen, aber das ist vor allem eine gute Nachricht.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint früher, als zuvor angekündigt

Entwickler Warhorse Studios hat sich jetzt frisch auf X (ehemals Twitter) zu Wort gemeldet, um gleich zwei Neuigkeiten zum Spiel zu teilen. Einerseits ändert sich das Releasedatum, ursprünglich sollte das Rollenspiel am 11. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Das neue Releasedatum von Kingdom Come: Deliverance 2 ist nun der 4. Februar 2025.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Damit wird der Release also um eine ganze Woche nach vorn gezogen. Einen Grund abseits von "damit ihr 2025 mit dem besten Spiel starten könnt, das es gibt" nennt Warhorse Studios nicht – die Entscheidung wirkt aber auch nicht verwunderlich, wenn man sich den bereits jetzt ziemlich gut gefüllten Releasekalender für den Februar 2025 anschaut.

Mit Assassin's Creed Shadows, Avowed und Monster Hunter Wilds etwa erscheinen kurz nach dem Release von Kingdom Come: Deliverance 2 noch drei potenziell große RPGs.

1:29 Kingdom Come: Deliverance 2 - Neues Gameplay schickt euch zurück ins Mittelalter

Autoplay

Wie das Studio außerdem angekündigt hat, hat Kingdom Come: Deliverance 2 nun auch den Goldstatus erreicht. Damit sind also alle Features implementiert und das Studio arbeitet jetzt primär noch an Optimierung und Bug-Fixes vor Release.

Daneben stecken in der Ankündigung auch noch ein paar weitere Details. So hat das Studio bekannt gegeben, dass es bereits morgen mehr zum Spiel zu sehen geben wird. Genauer gesagt bekommen wir einen neuen Trailer zum PC Gaming-Showcase und die PC-Specs werden enthüllt.

Zusätzlich gibt es auch für Konsolen-Spieler*innen gute Nachrichten: So wird Kindgom Come: Deliverance 2 ein PS5 Pro-Enhanced-Titel und bietet zudem sowohl einen Qualitäts- als auch Performance-Modus für PS5 und Xbox Series X. Vor einigen Monaten hieß es noch, dass es keinen Performance-Modus für Konsolen geben würde. Jetzt gibt es also wieder Hoffnung, dass das Spiel doch in 60fps laufen könnte.

Was sagt ihr zum neuen Releasedatum, passt es in eurem Spieleplan?