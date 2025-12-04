Kingdom Come Deliverance 2-Spielerin läuft nichtsahnend in eine "Gasse", hört merkwürdige Geräusche und bemerkt dann ihren Fehler: "Ich weine"

Upsi.

In Kingdom Come: Deliverance 2 lohnt es sich, stets auf der Hut zu sein und sich gut umzuschauen. Das merken wir etwa, wenn wir uns daneben benehmen und Ärger mit NPCs bekommen, aber auch, wenn wir gut versteckte Geheimnisse entdecken. Womöglich könnte man das Erlebnis dieser Streamerin Letzterem zuordnen, nur dass es sich um ein sehr spezielles verstecktes Detail handelt.

"Heilige Scheiße": Kingdom Come 2-Spielerin betritt beschissenes Örtchen

Streamerin cathienlive hat auf TikTok einen unfassbar lustigen Clip aus einer Runde KCD2 gezeigt. Nichtsahnend läuft sie darin mit Heinrich an einer Art Unterführung vorbei, beziehungsweise hinein, weil sie merkwürdige Geräusche hört. Als sie dann nach oben schaut, bemerkt sie, welchen Fehler sie gemacht hat, aber da ist es schon zu spät. Seht am besten selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Ja, das sind wirklich zwei Pobacken, die ihr da entgegenragen, als sie Heinrich nach oben schauen lässt. Die Streamerin hat sich nämlich direkt in die Latrinen verirrt, genau gesagt, in den unteren Teil, wo eben nichts Gutes von oben kommt. Von wegen stilles Örtchen!

Cathienlive kommentiert das mit "Heilige Scheiße, wirklich!". Eine Person in den Kommentaren bemerkt dazu trocken: "Ehrlich gesagt, ist nichts daran heilig". Zudem lacht die Streamerin Tränen, als ihr bewusst wird, wo sie nichtsahnend gelandet ist.

9:16 Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight!

Autoplay

An einen solch "verbotenen" Ort zu stolpern, kann uns natürlich eiskalt erwischen. Schließlich funktionieren unsere Toiletten zum Glück heutzutage anders und wir müssen in unseren modernen Städten darauf nicht mehr achten. Außerdem handelt es sich natürlich mal wieder um eines der vielen aberwitzigen Details, mit denen Entwickler Warhorse offensichtlich seinen Spaß hatte.

Das mittelalterliche Treiben wirkt in Kingdom Come 2 einfach an vielen Stellen sehr glaubwürdig, bodenständig und lebendig. NPCs gehen Tagesabläufen nach, indem sie arbeiten, kochen, essen und halt eben auch ihr Geschäft verrichten.

Übrigens stammt dieses denkwürdige Erlebnis aus dem letzten DLC.

Verratet uns nun aber gerne auch: Was war euer lustigster Zwischenfall in der Welt von Kingdom Come Deliverance 2?