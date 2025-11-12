Läuft gerade Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight!
Julius Busch, Stephanie Schlottag
12.11.2025 | 10:30 Uhr

Mit der dritten Erweiterung "Mysteria Ecclesiae" ist Kingdom Come: Deliverance 2 endgültig abgeschlossen. Und Warhorse liefert uns zum Schluss nochmal ein richtiges Story-Highlight mit einem kleinen neuen Gebiet. Warum uns manche Spielmechanik dennoch gestört hat, warum wir trotzdem sehr viel Spaß mit dem Addon hatten und wieso wir am Ende dennoch das Gefühl nicht loswerden, da wäre ein bisschen mehr gegangen – das klären wir in diesem Video.
Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Genre: Rollenspiel

Release: 04.02.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
