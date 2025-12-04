Manche ARC Raiders-Spieler wünschen sich einen neuen, besonders harten Gegner auf allen Maps - andere haben jetzt schon Angst

Die Shredder sind eine der größten Bedrohungen in ARC Raiders. (Bild: ARC Raiders Wiki)

Mitte November 2025 hat Embark die erste neue Karte in ARC Raiders veröffentlicht und damit auch zwei neue Gegnertypen eingeführt. Einer davon ist bisher nur auf der neuen Map vertreten, aber ein paar Spieler*innen wünschen sich, dass sich das bald ändert.

Shredder für alle Maps

Um diese Gegner geht's: Der Shredder ist eine erst kürzlich eingeführte Gegnerart in ARC Raiders, die in den engen und verzweigten Gängen von Stella Montis angetroffen werden kann. Diese Roboter sind etwa so groß wie Raider und schweben knapp über dem Boden.

Shredder haben nur einen Angriff, der hat es aber in sich. Nachdem sie in Position sind, schießen sie nämlich Projektile in einem 360-Grad-Radius um sich herum und verursachen dabei heftigen Schaden. Wer nicht schnell genug in Deckung hechtet, hat nur geringe Überlebenschancen.

Dazu kommt, dass die Shredder ziemlich agil sind und Spieler*innen durch mehrere Räume und Gänge verfolgen können. Ihnen ohne die passende Ausrüstung zu begegnen, ist ein ziemlicher Alptraum.

Und genau den wünschen sich einige Fans des Spiels offenbar auf allen Karten. Ein Reddit-Post vom User "VarcanDesigns", der genau das fordert, hat mehr als 750 Likes gesammelt und eine intensive Diskussion angestoßen.

Den Post findet ihr hier:

Einige User sind von der Idee begeistert, da dadurch die Gefahr auch in Innenräumen deutlich steigen würde. Bisher sind Gebäude in ARC Raiders auf den meisten Maps vergleichsweise sicher. Es gibt zwar explodierende und feuerspeiende Roboter sowie spinnenähnliche Drohnen, die halten aber nur wenig aus.

Wer auf offenem Feld also von fliegenden oder größeren ARC-Gegnern entdeckt und verfolgt wird, kann sich oft in ein Gebäude retten und dort nicht mehr getroffen werden. Wenn theoretisch hinter jeder Tür ein Shredder warten könnte, wäre diese Sicherheit passé.

Aus diesem Grund schlagen andere User auch vor, dass es abgeschwächte Shredder-Varianten mit dünnerer Panzerung geben müsste oder sie wenigstens nur in Bereichen mit besonders wertvollem Loot spawnen dürften.

Andere User sind hingegen überhaupt nicht begeistert von der Idee und hoffen, dass die Shredder da bleiben, wo sie jetzt sind. Gerade auf den "Anfänger-Maps" wären sie schlicht zu stark, sodass neue Spieler*innen kaum eine Chance auf guten Loot hätten.

Was denkt ihr darüber? Sind Shredder auf allen Karten eine gute Idee oder nicht?